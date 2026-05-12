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서울 강남구가 버스 정류소 이용객이 승하차하는 과정에서 경계석을 밟다 미끄러지는 사고를 예방하기 위해 주요 간선도로 50개 버스 정류소 경계석에 미끄럼방지 시설 설치를 완료했다고 12일 밝혔다.

구 관계자는 "버스 정류소 경계석은 화강암 재질이 많아 비나 눈이 오면 표면이 쉽게 미끄러워진다"며 "특히 어린이나 어르신 등 보행 약자는 작은 미끄럼 사고에도 큰 부상으로 이어질 수 있어 설치를 하게 됐다"고 설명했다.

미끄럼 방지 시설은 경계석 표면의 접지력을 높여 승객이 버스를 타고 내릴 때 발을 헛디딜 위험을 낮춘다.

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버스타려다 ‘꽈당’···강남구, 정류소 경계석에 미끄럼 방지 시설 설치

입력 2026.05.12 09:15

  • 류인하 기자

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미끄럼방지시설 설치 완료 모습. 강남구 제공

미끄럼방지시설 설치 완료 모습. 강남구 제공

서울 강남구가 버스 정류소 이용객이 승하차하는 과정에서 경계석을 밟다 미끄러지는 사고를 예방하기 위해 주요 간선도로 50개 버스 정류소 경계석에 미끄럼방지 시설 설치를 완료했다고 12일 밝혔다.

설치 장소는 선릉로 학동사거리부터 구룡마을입구 교차로까지 33곳과 학동로 논현역부터 청담역까지 17곳이다. 이 구간은 버스 이용객이 많고, 지하철 환승 이용이 집중돼 우선 설치 대상지로 선정했다.

구 관계자는 “버스 정류소 경계석은 화강암 재질이 많아 비나 눈이 오면 표면이 쉽게 미끄러워진다”며 “특히 어린이나 어르신 등 보행 약자는 작은 미끄럼 사고에도 큰 부상으로 이어질 수 있어 설치를 하게 됐다”고 설명했다.

미끄럼 방지 시설은 경계석 표면의 접지력을 높여 승객이 버스를 타고 내릴 때 발을 헛디딜 위험을 낮춘다. 버스 운전기사의 시선에서 승하차 위치가 더 잘 보여 이용 편의도 높일 수 있다.

조성명 강남구청장은 “버스정류소는 구민이 매일 이용하는 생활 속 교통시설인 만큼 승하차 과정에서 발생할 수 있는 작은 위험요소까지 세심하게 개선할 필요가 있다”며 “어린이, 어르신, 장애인 등 모든 구민이 안전하게 대중교통을 이용할 수 있도록 교통환경 개선에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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