박왕열 마약공급책 ‘청담사장’은 50세 최병민···경찰, 신상 공개

‘필리핀 마약왕’ 박왕열에게 마약류를 공급한 혐의로 체포된 마약사범 ‘청담사장’ 최병민(50)의 신상이 12일 공개됐다.

경기남부경찰청은 이날 오전 9시부터 다음달 11일 오전 9시까지 한 달간 홈페이지에 최병민의 이름, 나이, 얼굴 사진(머그샷) 등 신상정보를 게시한다고 밝혔다. 관련 법에 따라 공개 기간이 만료되면 삭제된다.

앞서 경찰은 지난 6일 신상정보공개 심의위원회를 열어 최병민의 신상을 공개하기로 결정했으나, 최병민의 동의 거부로 공개가 지연됐다.

경찰은 전날 최병민을 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 및 여권법 위반 혐의 등 혐의로 검찰에 구속 송치했다. 최병민은 2019년 9월부터 2021년 9월까지 텔레그램을 통해 필로폰 약 46㎏, 케타민 약 48㎏, 엑스터시(MDMA) 약 7만6000정 등 380억원 상당의 마약류를 유통한 혐의를 받고 있다.

캄보디아에서 담배 밀수업을 하던 최씨는 지인으로부터 “해외 마약상으로부터 필로폰 등을 받아 내다 팔면 큰 수익을 볼 수 있을 것”이라는 말을 듣고 마약류 유통에 손을 댄 것으로 조사됐다.

최씨는 텔레그램에서 서울 강남구 청담동을 일컫는 ‘청담’ 혹은 ‘청담사장’ 등으로 활동했다. 추적을 피하기 위해 비트코인 등 가상화폐를 받고 한국으로 마약류를 판매했다. 최씨 가족은 청담동에 거액의 부동산을 보유하고 고급 외제차를 타고 다니는 등 호화 생활을 했던 것으로 전해졌다.