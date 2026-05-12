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본문 요약

국내 50대 그룹의 시가총액이 사상 처음으로 보유 자산 총액을 넘어섰다.

자산 대비 시가총액 비율이 가장 높은 곳은 두산그룹이다.

두산은 에너지와 로봇 등 미래 산업으로의 체질 개선에 성공하며 자산 대비 시가총액이 4.39배에 달했다.

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50대 그룹 시총 5400조원 돌파, 자산 첫 추월···‘미래가치’가 기업평가 바꿨다

입력 2026.05.12 09:54

  • 박홍두 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 강남역 일대. 조태형 기자

서울 강남역 일대. 조태형 기자

국내 50대 그룹의 시가총액이 사상 처음으로 보유 자산 총액을 넘어섰다. 기업의 외형적인 규모를 나타내는 ‘공정자산’보다 시장이 평가하는 기업의 미래 가치인 ‘시가총액’이 더 커진 것이다. 국내 경제의 무게중심이 전통적인 제조·자산 중심에서 미래 성장성 중심으로 빠르게 이동하고 있다는 분석이 나온다.

12일 기업분석연구소 리더스인덱스가 국내 상위 50대 그룹의 최근 5년간 자산 및 시가총액 변화를 분석한 결과를 보면, 올해 이들 그룹의 시가총액 합계는 5403조2961억원이었다. 이는 2021년 1881조1575억원이었던과 비교하면 187.2% 증가한 수치로, 약 3배 가까이 몸집이 불어났다.

같은 기간 50대 그룹의 공정자산 총액은 2161조 4164억원에서 3264조 784억원으로 51.0% 증가하는 데 그쳤다. 공정자산은 일반 계열사의 자산총액과 금융 계열사의 자본총액을 합산한 수치다. 이로써 공정자산 대비 시가총액 비율은 2021년 0.87배에서 올해 1.66배로 수직 상승하며 사상 첫 ‘골든크로스’를 달성했다.

재계 관계자는 “투자자들이 대기업의 단순한 자산 보유 현황보다는 AI(인공지능), 배터리, 에너지 전환 등 미래 먹거리 사업에서의 경쟁력을 더 높게 평가하고 있다는 증거”라고 설명했다.

그룹별로 살펴보면 변화의 양상은 더 뚜렷하다. 자산 대비 시가총액 비율이 가장 높은 곳은 두산그룹이다. 두산은 에너지와 로봇 등 미래 산업으로의 체질 개선에 성공하며 자산(약 26조원) 대비 시가총액(약 115조원)이 4.39배에 달했다. 5년 전 0.56배에 불과했던 것에 비하면 급격히 성장한 셈이다.

재계 순위의 변동도 포착됐다. 한화그룹은 최근 방산과 에너지 분야의 호조에 힘입어 롯데를 제치고 사상 처음으로 재계 순위 5위에 올랐다. 2021년 7위였던 한화는 5년 새 두 계단 상승하며 ‘5대 그룹’ 반열에 진입했다. HD현대 역시 9위에서 8위로 올라서며 ‘중후장대 산업’의 건재함을 보였다.

반면 전통적인 유통 강자인 롯데(5위→6위)와 GS(8위→10위) 등은 순위가 하락했다. 신세계그룹의 경우 공정자산은 늘었으나 시가총액은 오히려 20% 이상 감소하면서 자산 대비 시총 비율이 0.11배에 머물렀다.

상위권으로의 쏠림 현상은 자산보다 시총에서 더 심화됐다. 삼성, SK, 현대차, LG, 한화 등 5대 그룹의 자산 집중도는 과거보다 낮아졌으나, 시가총액 집중도는 75%로 확대됐다. 시장의 자금이 성장성이 검증된 상위권 그룹으로 집중되고 있는 것으로 풀이된다.

이번 조사에서 시가총액이 자산총액을 앞지른 그룹은 50곳 중 18곳에 불과했다. 상위권 그룹들이 전체 시총 상승을 견인하고 있을 뿐, 여전히 많은 그룹이 자산 규모에 못 미치는 시장 평가를 받고 있어 ‘코리아 디스카운트’ 해소와 기업 가치 제고(밸류업)가 향후 재계의 주요 과제가 될 전망이다.

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