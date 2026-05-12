한병도, ‘나무호 피격’ 국민의힘 공세에 “국가안보 팔아 표 구걸 멈추라”

한병도 더불어민주당 원내대표가 12일 이란 호르무즈 해협에서 한국 선박 나무호가 피격된 것과 관련해 정부가 공격 주체를 예단하지 않겠다는 것을 두고 공세를 펼치는 국민의힘을 향해 “국가 안보를 팔아 표를 구걸하는 망동을 즉각 멈추라”고 했다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 당 원내대책회의에서 “정부와 민주당은 민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납할 수 없다는 강력하고도 일치된 입장을 갖고 있다”며 이같이 말했다.

한 원내대표는 “국민의힘이 또 다시 국익, 국가 안보를 당리당략을 위한 수단으로 삼고 있다”며 “나무호 화재와 관련해 정확한 조사 결과가 나오기도 전에 안보 참사라며 정쟁을 벌이고 있다”고 말했다. 그는 “정밀한 과학적 증거 없이 섣불리 공격 주체를 특정하는 건 호르무즈 해협에 발이 묶인 우리 선박 26척을 위험에 빠뜨릴 수 있다”고 했다.

한 원내대표는 “장동혁 국민의힘 대표는 우리 정부가 국제적십자위원회를 통해 이란에 인도적 지원을 한 데 대해서도 이란에 돈을 갖다 바쳤다면서 이 돈이 우리 선박을 공격한 드론으로 돌아왔을지 모른다고 망언을 내뱉고 있다”며 “국민의힘은 한·미동맹 간의 신뢰까지 흔들기 위해, 한·미 공조와 핫라인을 통해 비행체 발사 시점조차 신속히 확인 못했다며 확인되지 않는 내용을 사실인 것처럼 발표했다”고 말했다. 그러면서 “도대체 국민의힘은 어느 나라 정당인가”라고 했다.

앞서 장 대표는 전날 당 최고위원회의에서 정부가 나무호 공격 주체가 아직 특정되지 않았다고 밝힌 것과 관련해 “이미 이란 국영TV가 한국 선박을 타깃으로 삼았다는데 맞은 사람이 아니라고 한다”며 “CCTV 영상까지 확인하고도 미상의 비행체라고 하는데 외계인 UFO의 공격이라도 있었다는 것이냐”라고 말했다.

위성락 국가안보실장은 전날 청와대 브리핑에서 “우리 정부는 민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다는 입장으로서 이를 강력히 규탄한다”며 “추가 조사를 통해 공격의 주체, 정확한 기종, 물리적 크기 등을 식별해 나가고 그에 따라 필요한 대응 조치도 고려해 나갈 것”이라고 말했다.