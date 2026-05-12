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“가게 비울 걱정 마세요”···‘노란우산’ 방문상담·가입 가능

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본문 요약

중소기업중앙회는 생업으로 은행 방문이 어려운 소기업·소상공인 대표자를 위해 '노란우산 방문상담·가입 원스톱 서비스'를 본격 시행한다고 12일 밝혔다.

노란우산은 시중은행과 지방은행, 새마을금고 등 대부분의 금융기관에서 가입할 수 있다.

노란우산 홈페이지에서 직접 가입하는 것도 가능하다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“가게 비울 걱정 마세요”···‘노란우산’ 방문상담·가입 가능

입력 2026.05.12 10:42

  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

노란우산. 중소기업중앙회 제공

노란우산. 중소기업중앙회 제공

중소기업중앙회는 생업으로 은행 방문이 어려운 소기업·소상공인 대표자를 위해 ‘노란우산 방문상담·가입 원스톱 서비스’를 본격 시행한다고 12일 밝혔다.

노란우산은 소기업·소상공인을 폐업·사망·노령·자연재난·질병부상 등 경영 위험으로부터 보호하기 위한 공제제도다. 월 5만~100만원을 내면 공제금 지급사유 발생시 납입부금에 기준이율로 연복리 적립해 지급한다. 올해 2분기 현재 기준이율은 3.2%이고, 폐업·사망시엔 여기에 0.3%포인트를 더한다. 공제부금은 소득금액에 따라 연 최대 600만원 한도로 소득공제를 받을 수 있고, 공제금엔 압류·양도·담보가 금지되는 등 수급권을 보호한다. 지난달 기준 약 188만7000명이 가입한 상태다.

노란우산은 시중은행과 지방은행, 새마을금고 등 대부분의 금융기관에서 가입할 수 있다. 노란우산 홈페이지에서 직접 가입하는 것도 가능하다. 그러나 혼자서 사업장을 운영하거나 장시간 근무하는 경우 금융기관을 방문해 대면 상담을 받기가 어려웠다.

원스톱 서비스는 노란우산 홈페이지(www.8899.or.kr) ‘방문상담 신청’란을 눌러 신청할 수 있다. 원하는 시간과 장소를 입력하면 전문 상담사가 찾아와 상담부터 가입까지 한 자리에서 해결할 수 있다.

중기중앙회가 이 서비스를 시험 운영한 지난 3~4월 동안 953명이 방문상담을 신청했다. 이들 중 320명(34%)이 노란우산에 가입했다.

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