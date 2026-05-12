삼성전자 노사 중재 최후의 날…노조 “합의든 결렬이든 최선 다할 것”

삼성전자 노사가 12일 정부의 중재로 성과급 등을 둘러싼 마지막 협상을 시작했다. 노동조합 측은 조합원들이 만족할 결과를 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다.

삼성전자 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부(이하 초기업노조) 최승호 위원장은 이날 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 회의 참석 전 기자들과 만나 “조합원들이 만족할 수 있는 결과를 내기 위해, 그것만 바라보고 활동 중”이라며 “합의든 결렬이든 최선을 다한다는 말씀을 드리고 싶다”고 말했다.

최 위원장은 또 “초기업노조가 작년 단체 협약이 체결된 신생노조로 작년 2명만 활동이 가능했고 반도체(DS) 부문에선 저 혼자 활동하다 6개월 만에 과반노조가 됐다”며 “제가 이제 삼성전자의 근로자 대표고 노조의 대표”라고 강조했다.

사측 대표 교섭위원인 김형로 부사장은 취재진의 질문에 답변하지 않은 채 회의장에 입장했다.

앞서 삼성전자 노사는 전날 약 12시간에 걸쳐 1차 사후조정 회의를 진행했으나, 결론을 내지 못했다. 노사는 성과급 제도화 여부를 놓고 평행선을 달린 것으로 전해졌다.

노조는 영업이익 15%를 성과급 재원으로 하고, 성과급 상한을 영구 폐지하는 방안을 제도화할 것을 요구하고 있다. 사측은 영업이익 10%를 성과급 재원으로 하고 특별포상을 통해 경쟁사 대비 나은 대우를 보장한다는 입장이나, 이 같은 성과급 체계 제도화에는 난색을 표하고 있다.

사후조정을 통해 조정안이 도출되면 단체협약과 같은 법적 효력을 지닌다.

사후조정이 결렬될 경우 다음달 21일부터 노조가 예고한 총파업이 현실화할 가능성이 커진다.