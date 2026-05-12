“나도 부끄럽지 않게 일어서리라”···한강 작가를 일깨운 ‘박용준 일기’ 첫 공개

5·18기록관, 13일부터 ‘가장 사적인 저항’전 항쟁 기간 시민 21명의 일기 전시

“어찌할까요. 양심이 그 무엇입니까? 왜 이토록 무거운 멍에를 내게 만드십니까. 주여! 도와주소서”

1980년 5월27일 새벽. 광주 동구 옛 전남도청 인근 YWCA에서 계엄군의 총탄에 숨진 고 박용준 열사(당시 25세)는 이런 유언을 남겼다. 박 열사는 5·18민주화운동 당시 침묵하는 언론을 대신해 광주시민들의 만든 소식지 ‘투사회보’의 글씨를 쓰는 필경사였다.

박 열사는 항쟁 열흘 동안 일기를 썼다. 계엄군이 전남도청앞에서 집단발포한 5월21일 밤, 열사의 일기에는 이렇게 적혀있다. “이 한 몸의 희생으로 자유라는 대가를 얻을 수 있다면 희생하겠다. 싸우다 쓰러져간 광주시민, 나도 부끄럽지 않게 일어서리라.”

2024년 노벨문학상을 수상한 한강 작가가 <소년의 온다>를 집필할 당시를 설명하며 “소설을 쓰는 일을 더이상 진척할 수 없겠다고 거의 체념했을 때 한 젊은 야학 교사의 일기를 읽었다”고 했던 그 일기가 박용준의 일기다.

5·18민주화운동기록관이 5·18 제46주년을 맞아 박 열사를 비롯해 주부와 직장인, 대학생, 초등학생, 전투경찰 등 평범한 시민들이 항쟁기간 기록했던 일기를 선보인다. 박 열사의 일기가 시민들에게 공개되는 것은 처음이다.

5·18기록관은 “13일부터 광주 동구 금남로 전일빌딩245 9층 기획전시실에서 <5·18 시민일기: 가장 사적인 저항>을 연다”고 12일 밝혔다.

전시는 언론 검열과 고립의 암흑 속에서 평범한 시민들이 각자의 방에서 펜을 들어 남긴 ‘일기’에 주목한다. 1980년 5월을 각기 다른 시선으로 담아낸 21인의 일기와 낭독 영상이 입체적으로 선보인다.

지극히 개인적인 기록이 어떻게 폭력에 맞선 가장 인간적이고 강력한 저항의 증거가 되었는지를 조명한다.

박용준과 윤태원 일기, 당시 전투경찰이었던 유영옥의 일기, 항쟁 현장을 지킨 고교생 정종연·김의석의 일기는 이번에 새롭게 공개된다. 이들의 일기는 당시 광주 상황을 다각도로 이해할 수 있는 중요한 증거물이다.

김호균 5·18기록관장은 “평범한 이웃들이 써 내려간 문장들이 모여 강력한 역사적 증거가 됐다”며 “이번 전시는 1980년 5월 광주 시민들이 보여준 연대와 희생의 기록을 통해 오늘날 민주주의의 의미를 다시 되새기기 위해 기획됐다”고 말했다.