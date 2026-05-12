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신현송 한은 총재, BIS 이사회 이사 선임

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본문 요약

신현송 한국은행 총재가 국제결제은행 이사로 선임됐다.

한은 총재는 2019년 이주열 총재 때부터 BIS 이사직을 유지하고 있다.

한은은 "신 총재의 BIS 이사 선임은 한은의 BIS 총재 회의 및 주요 국제금융 현안 논의에 대한 기여와 신 총재의 국제적 신망 등이 반영된 결과"라고 밝혔다.

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신현송 한은 총재, BIS 이사회 이사 선임

입력 2026.05.12 11:15

  • 조미덥 기자

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신현송 한국은행 총재가 지난달 21일 서울 남대문로 한은에서 열린 취임식에서 발언하고 있다. 한은 제공

신현송 한국은행 총재가 지난달 21일 서울 남대문로 한은에서 열린 취임식에서 발언하고 있다. 한은 제공

신현송 한국은행 총재가 국제결제은행(BIS) 이사로 선임됐다.

신 총재는 지난 11일(현지시간) 스위스 바젤에서 열린 BIS 이사회에서 이사로 선출됐다고 한은이 12일 밝혔다. 임기는 11일부터 3년이고, 연임 여부는 이사회가 결정한다.

신 총재는 한은 수장에 오르기 전 12년 동안 BIS에서 조사국장과 통화경제국장 등으로 근무했다. 지난달 총재 취임 후 첫 해외 출장으로 BIS 총재 회의에 참석했다.

BIS는 전 세계 63국 중앙은행을 회원사로 둔 ‘중앙은행의 중앙은행’이다. 이사회는 BIS의 최고 의사결정 기구다. 이사회는 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 벨기에 등 창립회원국 중앙은행 총재 6명이 당연직 이사고, 1명의 지명직 이사(미국 뉴욕 연방준비제도 총재)와 신 총재를 포함한 선출직 이사 11명 등 총 18명으로 구성돼 있다. 한은 총재는 2019년 이주열 총재 때부터 BIS 이사직을 유지하고 있다.

한은은 “신 총재의 BIS 이사 선임은 한은의 BIS 총재 회의 및 주요 국제금융 현안 논의에 대한 기여와 신 총재의 국제적 신망 등이 반영된 결과”라고 밝혔다.

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