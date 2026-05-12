신현송 한은 총재, BIS 이사회 이사 선임

신현송 한국은행 총재가 국제결제은행(BIS) 이사로 선임됐다.

신 총재는 지난 11일(현지시간) 스위스 바젤에서 열린 BIS 이사회에서 이사로 선출됐다고 한은이 12일 밝혔다. 임기는 11일부터 3년이고, 연임 여부는 이사회가 결정한다.

신 총재는 한은 수장에 오르기 전 12년 동안 BIS에서 조사국장과 통화경제국장 등으로 근무했다. 지난달 총재 취임 후 첫 해외 출장으로 BIS 총재 회의에 참석했다.

BIS는 전 세계 63국 중앙은행을 회원사로 둔 ‘중앙은행의 중앙은행’이다. 이사회는 BIS의 최고 의사결정 기구다. 이사회는 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 벨기에 등 창립회원국 중앙은행 총재 6명이 당연직 이사고, 1명의 지명직 이사(미국 뉴욕 연방준비제도 총재)와 신 총재를 포함한 선출직 이사 11명 등 총 18명으로 구성돼 있다. 한은 총재는 2019년 이주열 총재 때부터 BIS 이사직을 유지하고 있다.

한은은 “신 총재의 BIS 이사 선임은 한은의 BIS 총재 회의 및 주요 국제금융 현안 논의에 대한 기여와 신 총재의 국제적 신망 등이 반영된 결과”라고 밝혔다.