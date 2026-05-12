국내 미기록 맹그로브 목본식물 갯오동나무 제주 해안서 첫 발견

제주세계유산본부·제주대 공동조사 아열대 준맹그로브 한반도 북상 자생 확인

국내에서 보고된 적 없는 목본식물인 갯오동나무가 제주 해안에서 처음으로 발견됐다.

제주도세계유산본부와 제주대학교 기초과학연구소는 지난달 중순 제주시 동부 지역에서 한반도 미기록속 목본식물인 가칭 ‘갯오동나무’를 확인했다고 12일 밝혔다.

갯오동나무는 현삼과에 속하는 준맹그로브 식물로, 중국 남동부 해안과 하이난섬, 베트남, 대만 서부, 일본 오키나와·규슈 등 난·아열대 기후대에서 주로 자생한다. 최근 기후 변화 영향으로 제주보다 위도가 높은 일본 대마도 해안에서도 표류해 온 열매와 어린 개체가 다수 확인되는 등 분포역이 북상하고 있다.

이번 제주에서의 발견 역시 갯오동나무 열매가 해류를 타고 떠다니다 제주 해안에 안착해 정착한 것으로 추정된다.

문명옥 제주대 기초과학연구소 박사는 “기후변화 영향으로 갯오동나무의 분포역이 자연 확산된 것으로 보인다”면서 “현재 종자가 발아해 개화 시기에 이를 정도로 성장한 점으로 보아 제주에 정착한 지 최소 7년 이상 경과한 것으로 판단된다”고 설명했다.

문 박사는 또 “일본 자생지에서는 약 2m 높이의 관목 형태로 자라지만 제주 해안에서는 바닥에서 가지를 많이 치며 자라는 특성을 보인다”면서 “일부 잎과 가지가 고사하고 있어 자생지와 개체 보전이 시급하다”고 덧붙였다.

갯오동나무처럼 바닷물의 영향을 직접 받는 환경에서 생존하는 맹그로브류는 뛰어난 탄소 흡수원으로 평가받는다. 소나무 대비 약 3배 높은 탄소 저장 능력을 갖춰 ‘블루카본(해양 탄소 흡수원)’ 핵심자원으로 꼽힌다. 뿐만 아니라 해안 침식을 막는 자연 방파제이자 해양 생물의 서식처, 철새들의 중간 기착지 역할을 하면서 생물 다양성 보전 측면에서도 가치가 높다.

이번 발견은 준맹그로브 목본 분포역이 한반도까지 확장됐다는 점에서도 학술적 가치가 큰 것으로 평가되고 있다. 일반적으로 목본 식물의 자연 확산은 초본보다 훨씬 더디게 진행된다.

앞으로도 기후 변화에 따른 아열대 생물종의 북상은 더욱 빨라질 것으로 보인다. 2025년 제주 연평균 기온은 17.3℃로 2024년에 이어 역대 두 번째로 높은 기온을 기록하며 이러한 변화를 뒷받침하고 있다.

이번 발견은 다음달 한국식물분류학회에 보고된다.

김형은 세계유산본부장은 “갯오동나무 발견은 기후변화 최전선에 위치한 제주에서 나타나는 생물종의 자연스러운 확산 현상”이라면서 “지속적인 모니터링을 통해 제주 자연의 변화를 면밀히 살피고 신속히 대응해 나가겠다“고 말했다.