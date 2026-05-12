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아모레퍼시픽, 20nm급 초소형 전달체 개발···국제학술지 표지논문 선정

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아모레퍼시픽은 나노 기술을 활용한 차세대 화장품 전달체 기술을 개발했다고 12일 밝혔다.

공동 연구진은 화장품 성분을 피부에 더 효과적으로 전달하기 위해 '리피드 기반 전달체'의 크기를 약 20나노미터까지 줄이면서도, 쉽게 무너지지 않는 안정적인 구조를 구현하는 데 성공했다.

일반적으로 화장품 성분 전달체는 크기가 작을수록 피부에 효능을 전달하는 데는 유리하지만, 구조적 안정성을 유지하기 어렵다는 한계가 있다.

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아모레퍼시픽, 20nm급 초소형 전달체 개발···국제학술지 표지논문 선정

입력 2026.05.12 11:24

  • 정대연 기자

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ACS Nano 5월호 표지 . 아모레퍼시픽 제공

ACS Nano 5월호 표지 . 아모레퍼시픽 제공

아모레퍼시픽은 나노 기술을 활용한 차세대 화장품 전달체 기술을 개발했다고 12일 밝혔다. 최시영 카이스트(KAIST) 교수 연구팀과의 산학 협력으로 나온 연구 결과는 나노 과학 분야 국제 학술지 ‘ACS Nano’ 5월호 표지 논문으로 선정됐다.

공동 연구진은 화장품 성분을 피부에 더 효과적으로 전달하기 위해 ‘리피드(지질) 기반 전달체’의 크기를 약 20나노미터(nm)까지 줄이면서도, 쉽게 무너지지 않는 안정적인 구조를 구현하는 데 성공했다. 일반적으로 화장품 성분 전달체는 크기가 작을수록 피부에 효능을 전달하는 데는 유리하지만, 구조적 안정성을 유지하기 어렵다는 한계가 있다. 특히 50나노미터(nm) 이하 초소형 전달체는 온도나 산도(pH)의 미세한 변화에도 전달체의 구조가 쉽게 붕괴돼 제품에 적용하기가 어려웠다.

아모레퍼시픽 R&I센터는 이 문제를 해결하기 위해 식물 유래 성분인 ‘트리터페노이드(Triterpenoids)’에 주목했다. 연구를 통해 트리터페노이드가 전달체 구조를 자연스럽게 유지하고 분자 간 결합을 강화해 안정성을 높이는 역할을 한다는 점을 확인했다. 이를 통해 연구진은 양립하기 어려웠던 전달체의 초소형 크기와 구조 안정성을 동시에 확보했다. 아모레퍼시픽은 현재 아이오페와 프리메라 제품에 적용 중인 20나노미터급 초안정 나노 전달체 기술을 ‘리포3엑스(Lipo3Ex)’로 명명했다.

아모레퍼시픽 R&I센터장인 서병휘 최고기술책임자(CTO)는 “화장품, 특히 스킨케어 제품에서 성분의 잠재력을 실제 효능으로 연결하는 핵심 요소인 전달 기술이 나노 과학 연구와 결합해 새로운 기술적 가능성을 제시했다는 점에서 이번 연구의 의미가 크다”고 밝혔다.

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