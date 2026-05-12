“○○당인데 단체티 100장 제작해 주세요”···선거철 또 고개 든 ‘노쇼’ 사기

선거철을 틈타 정당 관계자 등을 사칭한 ‘노쇼’ 사기가 다시 고개를 들고 있다.

더불어민주당 대전시당은 “최근 당 관계자나 후보자를 사칭한 대량 허위 물품 주문이나 피싱 의심 사례가 발생하고 있다”며 “소상공인과 시민들의 각별한 주의를 당부한다”고 12일 밝혔다.

민주당 대전시당에 따르면 실제 지난 11일 신원 미상의 인물이 자신을 민주당 대전시당 홍보실장이라고 소개하며 한 지역 업체에 단체 티셔츠 100장을 주문한 일이 있었다. 이는 허위 주문이었고, 당시 업체 대표가 민주당 대전시당에 확인을 요청하면서 실제 피해로는 이어지지 않았다.

정당 관계자 등을 사칭한 노쇼 사기 시도는 지난해 대선 때도 여러차례 발생했다. 대전에서도 한 인쇄업체가 ‘이재명 후보 명함 30만장을 제작해 달라“는 허위 주문으로 피해를 입었었다.

민주당 대전시당은 지방선거를 앞두고 이같은 사기 사례가 재발할 경우 업무방해와 사기 혐의 등으로 수사의뢰를 하는 등 강력히 대응하겠다는 방침이다.

민주당 대전시당 관계자는 “선거 분위기를 틈탄 사칭 범죄는 어려운 경기 속에 버티고 있는 소상공인을 두 번 울리는 악질적 행위”라며 “단체복이나 현수막, 명함 등의 대량 주민이 들어오면 제작에 앞서 반드시 정당이나 후보자 선거사무소에 사실 여부를 확인해 달라”고 당부했다.

이어 “출처가 불분명한 위원회 임명 문자나 참여 요청을 받은 경우에도 피싱 우려가 있는 만큼 섣불리 답장을 하거나 개인정보를 제공해서는 안 된다”고 말했다.