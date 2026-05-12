거제식물원, 개원 6년만에 방문객 300만명 돌파

경남 거제시는 거제 대표 관광지인 ‘거제식물원(거제정글돔)’이 2020년 1월 17일 개원한 이후 약 6년 만에 누적 관람객 300만 명을 돌파했다고 12일 밝혔다.

300만 번째 행운의 주인공은 지난주 연휴를 맞아 거제 동생 집에 놀러 온 부산의 강설미씨 가족이다. 강씨 가족들은 “처음에는 큰 기대 없이 반신반의하며 왔는데, 정글돔 안에 들어가 보니 거대한 새 둥지 포토존과 신기한 모아이 목상 등 눈을 뗄 수 없는 볼거리가 가득해 정말 놀랐다”고 말했다.

거제식물원은 300만 번째 주인공에게 정글돔 연간회원증과 식물 재배기, 식물 화분 등 기념품을 증정했다. 또 앞뒤로 입장한 각 1팀에게도 아차상으로 연간 회원증과 식물 화분 등을 전달하며 축제 분위기를 더했다.

거제식물원은 거대한 정글돔과 실내정원 진틀리움, 신나는 미끄럼틀이 있는 정글타워 등 볼거리가 많아 ‘2025~2026 한국관광 100선’에도 뽑힌 우리나라 대표 관광지다. 현재 식물원에서는 5~6월 기간 중 정글돔 관람객이 정글타워를 이용할 때 활용할 수 있는 ‘연계 할인 혜택’을 시범 운영하고 있어 방문객들이 더욱 알뜰하게 관람을 즐길 수 있다.

거제 정글돔은 7540여 장의 삼각형 유리로 뒤덮인 정글돔은 외양부터 달걀 반쪽 모양으로 독특함을 과시한다. 건설 당시 정글돔은 280억원의 국·지방지가 투입됐으며, 길이는 90m, 폭은 60m, 높이 30m에 이른다.

거제시 관계자는 ““정글돔과 진틀리움, 야외정원 등 풍성한 볼거리는 물론 식물원 옆 체험장에서 열리는 가드닝 수업 등 다채로운 체험형 즐길거리를 준비하고 있다”며 “거제 농산물로 만든 ‘거제 정글빵’처럼, 우리 지역의 특색있는 색상을 담은 생태 관광 랜드마크로 거듭나기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.