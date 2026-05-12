‘받들어 총’ 논란 속 오세훈표 ‘감사의 정원’ 공개 강행···정원오 “보수 강화, 선거용 꼼수”

시민단체 “세종대왕 민본 정신 훼손” 비판 1인 시위 권영국 “극우 표심 잡으려는 의도”

일명 ‘받들어 총’ 조형물로 논란을 빚으면서도 서울시가 공사를 강행한 ‘감사의 정원’이 12일 오전 10시 광화문 광장에서 준공식을 열고 시민에게 공개됐다.

서울시는 이날 “대한민국의 자유와 평화를 위해 헌신한 6·25전쟁 참전 용사들에 대한 깊은 감사의 의미를 담은 ‘감사의 정원’ 준공식을 개최했다”고 밝혔다.

감사의 정원 상부에 설치된 ‘받들어 총’ 조형물은 논란의 대상이었다. 국민의힘 내부에서도 전면 백지화가 필요하다는 주장이 나왔지만, 서울시는 반대에도 불구하고 6개월여 공사를 거쳐 이날 감사의 정원을 공개했다.

오세훈 서울시장은 당초 이곳에 ‘광화문 100m 태극기 게양대’를 설치하려 했다. 하지만 정치권 안팎의 반대에 부딪히자 ‘받들어 총’을 대체 조형물로 내세웠다. 6·25전쟁에 참전한 22개국에게 감사의 뜻을 전하겠다는 취지로 집총경례(받들어 총)를 모티브로 한 23개(대한민국 포함) 조형물을 설치하기로 한 것이다.

세종대왕 동상의 왼쪽 대각선 뒤편에 설치된 받들어 총 조형물의 높이는 6.25m에 달한다.

시민단체들은 “세종대왕 동상 바로 옆에 군사주의를 상징하는 23개의 돌기둥을 세우는 것은 민본(民本)을 강조한 세종대왕의 정신을 훼손하고, 국가주의를 내세우려는 시도”라고 지적했다.

감사의 정원은 당초 2027년 완공 예정이었다. 하지만 서울시가 완공 시점을 6·3지방선거 앞으로 앞당기면서 보수층의 표 결집을 노린 오세훈 서울시장 후보의 전략에 중립을 지켜야 할 서울시가 활용된 게 아니냐는 지적도 나온다. 정치적 의도가 담긴 공사 강행이란 얘기다.

한글학회 등 문화 단체 70여 곳도 “오로지 오세훈 시장 개인의 상징을 만들고자 하는 정치적 야욕의 결과”라며 비판의 목소리를 높였다.

권영국 정의당 서울시장 후보는 이날 준공식 전 감사의 정원 강행 중단을 촉구하는 1인 시위를 벌이기도 했다. 권 후보는 “오 후보는 선거를 앞두고 치적을 쌓고 극우 표심을 잡기 위해 수많은 반대에도 불구하고 조급하게 공사를 강행했다. 대다수 서울 시민은 존재도 모르는 사업에 최대 730억원의 예산이 투입된 것을 두고 볼 수 있느냐”며 항의했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보 역시 “호국이라는 명분을 앞세워 지지층을 결집하고 선거에 유리하게 작용하려는 것”이라며 “대통령과 맞서는 보수 재건의 투사라는 이미지 강화를 노린 오 후보의 꼼수”라고 비판했다.

한편 이날 준공식에는 6·25 참전 22국 주한 대사와 참전 용사 등이 참석했다. 참석자들은 상징 조형물을 비롯해 감사의 정원 지상부와 지하부를 둘러봤다. 오세훈 서울시장도 시장 후보 자격으로 준공식에 참석했다. 정작 서울시장 권한대행인 김성보 제2부시장은 한켠으로 밀려난 분위기도 보였다.

감사의 정원 지상부에는 ‘받들어 총’ 조형물의 정식 명칭인 ‘감사의 빛 23’이, 지하에는 미디어 체험 공간 ‘프리덤 홀’이 조성됐다.

서울시는 당초 ‘감사의 빛 23’을 22개 참전국이 기증한 석재를 활용해 조성하겠다고 했으나, 이날 준공식까지 활용된 석재는 네덜란드, 인도, 그리스, 벨기에, 룩셈부르크, 노르웨이, 독일 등 7개국이 기증한 것이 전부다. 시 관계자는 “스웨덴, 호주, 미국, 태국, 터키 등 5개국의 석재도 올해 연말까지 활용될 예정”이라고 설명했다.

‘감사의 빛23’의 23개 조형물 총구 부분에서는 매일 밤 6회에 걸쳐 레이저 빛이 하늘을 향해 쏘아 올려질 예정이다.