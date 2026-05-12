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자격증 취득 이전 경력 인정·학위 졸업 예정자도 응시···민간의 공직 진출 문턱 낮춘다

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본문 요약

정부가 민간의 공직 진출 문턱을 낮추기 위해 경력 채용 때 자격증 취득 이전 경력을 일부 인정하고, 학위 취득 예정자도 응시할 수 있도록 했다.

인사처는 "기존에 인정하지 않았던 경력을 새롭게 인정하는 등 민간의 다양한 인재가 채용될 수 있는 기반을 마련하기 위한 것"이라고 말했다.

기존에 경력 채용 시 민간의 자격증 이전 경력의 경우 인정되지 않았지만, 앞으로는 자격증 취득 이전 경력도 50% 범위로 인정한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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자격증 취득 이전 경력 인정·학위 졸업 예정자도 응시···민간의 공직 진출 문턱 낮춘다

입력 2026.05.12 12:00

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

자격증 취득 이전 경력 인정·학위 졸업 예정자도 응시···민간의 공직 진출 문턱 낮춘다

정부가 민간의 공직 진출 문턱을 낮추기 위해 경력 채용 때 자격증 취득 이전 경력을 일부 인정하고, 학위 취득(졸업) 예정자도 응시할 수 있도록 했다.

인사혁신처는 이런 내용의 공무원임용시험령과 연구직 및 지도직공무원의 임용 등에 관한 규정 등의 개정안을 입법예고 했다고 12일 밝혔다. 이번 개정은 지난 3월 발표한 ‘지역인재 등 채용 기회 확대를 위한 제도 개선방안’의 후속 조치다.

인사처는 “기존에 인정하지 않았던 경력을 새롭게 인정하는 등 민간의 다양한 인재가 채용될 수 있는 기반을 마련하기 위한 것”이라고 말했다.

기존에 경력 채용 시 민간의 자격증 이전 경력의 경우 인정되지 않았지만, 앞으로는 자격증 취득 이전 경력도 50% 범위로 인정한다.

또 경력 채용 때 인공지능(AI) 등 최신 경력 반영이 중요한 분야는 필요 경력을 1년 범위 내에서 단축할 수 있도록 했다. 아울러 학위 취득(졸업) 예정자도 임용일 기준 학위 취득(졸업)이 가능하면, 경력 채용에 응시할 수 있도록 기준을 낮췄다.

민간 인재 선발을 위한 기반도 강화한다. 우수 6급 공무원이 5급으로 특별승진할 수 있도록 역량 기반의 공개경쟁 승진시험 대상과 방법 등을 규정했다. 또 9급 공채 저소득층 구분모집 대상에 보호기간 연장 청년과 자립 준비 청년을 포함해 경제적으로 취약한 청년층이 공직에 진출할 기회를 늘렸다.

최동석 인사처장은 “이번 제도 개선으로 경력 인정 범위 등 채용 기준을 합리적인 방향으로 정비했다”며 “앞으로도 환경 변화에 적극 대응해 역량 있는 공직사회를 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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