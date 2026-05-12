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“재임 4년 시장 월급 전액 장학금 내겠다”···국힘 아산시장 후보, 급여 기부 선언

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본문 요약

국민의힘 충남 아산시장 맹의석 후보가 아산시장에 당선될 경우 재임 기간 동안 받는 급여 전액을 아산미래장학회에 기부하겠다고 공식 선언했다.

맹 후보 측은 '급여 전액 기부 이행 약정서'를 공개하고 "지역사회의 교육환경 개선과 미래 인재 양성을 위해 시장 급여 전액을 아산미래장학회에 기부하겠다"고 12일 밝혔다.

맹 후보 측은 이번 약정이 단순한 선거용 선언이 아니라 정치인의 권한보다 책임을 우선하겠다는 시정 철학을 담은 결정이라고 설명했다.

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“재임 4년 시장 월급 전액 장학금 내겠다”···국힘 아산시장 후보, 급여 기부 선언

입력 2026.05.12 12:40

수정 2026.05.12 14:02

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  • 강정의 기자

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아산미래장학회에 공식 기부 약정

맹의석 후보 “책임 정치 실천 일환”

국민의힘 충남 아산시장 맹의석 후보가 아산시장 당선 시 재임 기간 동안 받는 급여 전액을 아산미래장학회에 기부하겠다는 내용의 기부 이행 약정서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 맹의석 후보 측 제공

국민의힘 충남 아산시장 맹의석 후보가 아산시장 당선 시 재임 기간 동안 받는 급여 전액을 아산미래장학회에 기부하겠다는 내용의 기부 이행 약정서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 맹의석 후보 측 제공

국민의힘 충남 아산시장 맹의석 후보가 아산시장에 당선될 경우 재임 기간 동안 받는 급여 전액을 아산미래장학회에 기부하겠다고 공식 선언했다.

맹 후보 측은 ‘급여 전액 기부 이행 약정서’를 공개하고 “지역사회의 교육환경 개선과 미래 인재 양성을 위해 시장 급여 전액을 아산미래장학회에 기부하겠다”고 12일 밝혔다.

맹 후보 측은 이번 약정이 단순한 선거용 선언이 아니라 정치인의 권한보다 책임을 우선하겠다는 시정 철학을 담은 결정이라고 설명했다.

맹 후보는 “아산의 미래는 결국 사람에 달려 있으며 그 중심에는 아이들과 청년이 있다”며 “시민의 세금으로 받는 급여인 만큼 다시 시민과 지역의 미래를 위해 돌려드리는 것이 맞다고 생각했다”고 밝혔다.

이어 “정치는 보여주기보다 실천이 중요하다”며 “말보다 결과로 시민께 신뢰를 드리는 시장이 되겠다”고 했다.

한편 맹 후보는 교통 혁신을 비롯해 원도심 활성화, 청년·미래산업 육성, 온천·문화관광 활성화, 도농 균형발전 등을 주요 공약으로 제시하고 있다.

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