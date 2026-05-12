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세종시는 주민 간 관계 형성과 공동체 활동에 대한 이해를 돕기 위한 '2026년 마을공동체 새싹교육' 참여자를 모집한다고 12일 밝혔다.

올해 교육에는 공동체 활동의 지속가능성을 높이기 위한 '비즈니스 모델 캔버스' 작성 교육과 우수 공동체 사례를 체험하는 현장교육도 포함됐다.

교육 대상은 세종시에 주소·거주지·일터·학교 등 생활 기반을 두고 마을공동체 활동을 준비 중이거나 '마을공동체 육성지원 사업'에 관심 있는 시민이다.

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공동체 꾸리면 최대 1000만원···세종시, 마을공동체 새싹교육 참여자 모집

입력 2026.05.12 12:46

  • 강정의 기자

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교육 수료 시 내년 공동체 육성지원사업 신청 가점 부여

2026년 마을공동체 새싹교육 참여자 모집 홍보물. 세종시 제공

2026년 마을공동체 새싹교육 참여자 모집 홍보물. 세종시 제공

세종시는 주민 간 관계 형성과 공동체 활동에 대한 이해를 돕기 위한 ‘2026년 마을공동체 새싹교육’ 참여자를 모집한다고 12일 밝혔다.

마을공동체 새싹교육은 공동체 활동을 처음 시작하는 시민들을 위한 기초 과정으로, 마을 문제를 함께 고민하고 해결 방안을 찾아가는 실습형 프로그램이다.

올해 교육에는 공동체 활동의 지속가능성을 높이기 위한 ‘비즈니스 모델 캔버스’ 작성 교육과 우수 공동체 사례를 체험하는 현장교육도 포함됐다.

교육 대상은 세종시에 주소·거주지·일터·학교 등 생활 기반을 두고 마을공동체 활동을 준비 중이거나 ‘마을공동체 육성지원 사업’에 관심 있는 시민이다.

시는 이번 모집을 통해 총 10개 팀, 20명을 선정할 계획이다.

교육 수료자에게는 수료증이 수여되며 내년 마을공동체 육성지원사업 신청 시 가점도 부여된다.

교육은 다음달 개강 예정이며 참여 희망자는 오는 26일까지 신청 서류를 작성해 전자우편(ksm2360@korea.kr)으로 제출하면 된다.

신청서 양식 등 자세한 사항은 세종시 누리집 공고란에서 확인할 수 있다.

한편 세종시는 올해 마을공동체 육성지원사업을 통해 5인 이상의 공익활동을 하는 35개 마을공동체를 선정해 300만원에서 최대 1000만원까지 보조금을 차등 지원하고 있다.

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