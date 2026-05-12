텀블러 쓰고 자전거 타면 돈 된다···충남 ‘탄소업슈’ 최대 10만원 지급

생활 속 탄소중립 실천 인증하면 포인트 적립 도민·도내 직장인 참여 가능

충남도는 생활 속 탄소중립 실천에 참여하면 최대 10만원 상당의 혜택을 제공하는 ‘충남형 탄소중립포인트제 탄소업슈’를 운영 중이라고 12일 밝혔다.

탄소업슈는 기후위기 대응과 탄소중립 실천 문화 확산을 위해 마련한 정책으로, 일상 속 온실가스 감축 활동에 대해 포인트를 지급하고 이를 지역화폐로 환급해주는 방식이다.

올해는 참여 대상을 충남도민뿐 아니라 도내 직장에 다니는 생활권자까지 확대했다. 실천 항목도 에너지·수송·폐기물·홍보 분야 등 총 17개로 늘려 참여 선택 폭을 넓혔다.

참여를 원하는 시민은 스마트폰 플레이스토어나 앱스토어에서 ‘탄소업슈’ 앱을 내려받아 회원가입하면 된다.

포인트는 텀블러 사용, 대중교통 이용, 자전거 타기, 장바구니 사용, 음식물 남기지 않기 등 일상 속 탄소중립 활동을 사진으로 인증하면 적립된다.

적립 포인트는 1포인트당 1원으로 환산되며 연간 최대 10만원까지 시·군 지역화폐로 받을 수 있다. 지급은 상·하반기 연 2회 진행된다.

지급 기준도 완화했다. 기존에는 1만원 단위로만 지급했지만, 올해부터는 누적 금액이 1만원 이상이면 전액 지급받을 수 있도록 변경했다.

이와 함께 NH농협은행과 협력해 대출금리 우대(최대 0.1%포인트 인하), 환전 수수료 감면 등 금융 혜택도 추가 지원한다.

도에 따르면 지난해 시범 운영에서는 약 4만8000명에게 총 2억3000만 포인트를 지급했으며 약 8만t의 온실가스 감축 효과를 거뒀다.

충남도는 앞으로 SNS와 지역 축제, 환경교육 프로그램 등을 활용한 온·오프라인 홍보를 강화하고 농협중앙회·새마을회·한국농어촌공사 등 유관기관과 협력해 참여 기반을 확대할 계획이다.