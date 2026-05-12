하나은행도 상록수 채권 전액 새도약기금 매각키로

신한카드에 이어 민간배드뱅크 상록수제일차유동화전문유한회사(상록수)의 지분 10%를 보유한 하나은행도 상록수의 연체채권을 새도약기금에 매각하기로 결정했다고 12일 밝혔다.

경향신문의 ‘빚탕감 외쳤지만 23년 전 카드대란 9만명은 남겨졌다··이재명 정부 새도약기금 사각지대’ 보도 직후 나온 조치다.

2003년 카드대란 당시 주요 은행과 카드사가 공동으로 출자한 민간 배드뱅크인 상록수는 신용불량자들의 신용 회복과 경제적 재기를 지원하기 위해 설립됐다. 그러나 하나은행을 포함한 출자사는 새도약기금 협약에 참여했음에도 정작 지분을 가진 상록수 채권의 새도약기금 매각에 대해선 소극적인 태도를 보여왔다. 상록수는 고강도 추심을 이어가면서 출자사들은 5년간 400억원이 넘는 배당액을 챙긴 것으로 확인됐다.

이날 이재명 대통령은 국무회의에서 경향신문의 상록수 보도를 언급하며 “금융이 본질이 돈놀이니 잔인하긴 하지만 그래도 정도가 있다”며 “(금융회사들이) 국민들의 연체채권을 악착같이 추심하고 연간 몇백억 배당을 받고 있다” 고 지적했다.

출자사이자 가장 많은 지분(30%)을 보유한 신한카드에 이어 지분을 10% 보유한 IBK기업은행과 하나은행도 매각에 동의 의사를 밝힌 것이다. 다만, 개별 회사가 동의한다고 해서 바로 연체채권이 새도약기금에 매각될 수 있는 것은 아니다. 채권 매각을 위해선 정관상 모든 출자사(9개사)의 동의가 필요하기 때문이다.

새도약기금에 채권이 매각되면 경제 상황을 고려해 채무조정 후 분할상환되거나, 기초생활수급자 등 차주의 상환여력이 크지 않을 땐 상각될 수 있다.