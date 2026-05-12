일본 MZ세대 ‘최애’ 도시는? 서울관광재단, 글로벌 경쟁력 확인

DIY 체험·아이돌 해치 포토존·서울 굿즈 KPOP 팬덤과 서울 관광 잇는 참여형 마케팅

K팝 팬덤이 이제는 ‘서울 관광’까지 소비하고 있다.

서울관광재단은 지난 8일부터 10일까지 일본 지바현 마쿠하리 메쎄에서 열린 ‘KCON JAPAN 2026’에 참가했다고 밝혔다.

행사에는 3일간 약 12만명이 방문했으며, 서울 홍보부스에는 약 4700명이 찾았다. 재단은 2022년부터 5년 연속 KCON에 참가하며 K팝 팬덤을 실제 방한 관광 수요로 연결하는 마케팅을 이어오고 있다.

이번 부스는 ‘PICK YOUR SEOUL’을 콘셉트로 꾸며졌다. 핵심은 단순 전시보다 ‘직접 참여하는 체험형 콘텐츠’였다.

가장 인기를 끈 건 ‘PICK! SEOUL PLAYLIST’ 체험존이다. 방문객들은 NFC 기능이 담긴 CD 모양 키링에 자신이 좋아하는 K팝 음악과 서울 관광 이미지를 담아 직접 굿즈를 제작했다. 단순 기념품이 아니라 음악·관광·팬심을 결합한 ‘나만의 서울 굿즈’를 만드는 방식이다. 해당 체험은 ‘Visit Seoul’ 유튜브 채널 구독과 연계해 운영됐다.

아이돌 콘셉트 해치 포토존과 한복 체험존도 긴 대기 줄이 이어졌다. 스탠딩 마이크를 설치한 포토존은 K팝 무대 분위기를 연출하며 SNS 인증 사진 명소 역할을 했다. 참가자들이 올린 사진과 영상도 현장에서 빠르게 확산됐다.

서울 공식 기념품 브랜드 ‘서울굿즈’ 역시 높은 관심을 받았다. 마그넷·키링·뱃지 등 서울 상징을 담은 상품들이 행사 기간 내내 방문객을 끌어모았다. 재단이 현장 방문객 100여명을 대상으로 진행한 조사에서는 디자인 만족도 85%, 품질 만족도 78%를 기록했다.

재단은 이번 행사를 통해 K팝 팬들이 서울에 대한 애정을 ‘굿즈 소비’ 형태로 확장하고 있다는 점을 확인했다고 설명했다. 굿즈가 단순 기념품이 아니라 도시 경험을 기억하고 소유하는 콘텐츠로 기능하고 있다는 분석이다.

원종 서울관광재단 국제관광·MICE본부장은 “K콘텐츠가 관광으로 이어지는 흐름을 현장에서 체감했다”며 “앞으로도 K팝과 연계한 체험형 관광 마케팅을 강화할 계획”이라고 말했다.