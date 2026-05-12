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장민영 IBK기업은행장은 12일 기업은행이 보유한 상록수제일차유동화전문유한회사의 지분에 관해 "이미 암묵적으로 양도를 동의했다"고 밝혔다.

지분 10%를 보유한 기업은행이 동의 의사를 밝혔으나 상록수 채권을 새도약기금에 넘기려면 회원사 전원 동의가 필요하다.

이날 취임 100일을 맞은 장 행장은 "생산적 금융으로의 대전환을 선도하고 포용금융과 신뢰금융을 실천하겠다"고도 말했다.

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기업은행장 “상록수 지분, 굳이 보유할 필요 없어…조속히 해결”

입력 2026.05.12 14:01

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

장민영 기업은행장이 12일 서울 영등포구 여의도 콘래드 호텔에서 열린 ‘IBK-코스닥 붐업 데이’ 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장민영 기업은행장이 12일 서울 영등포구 여의도 콘래드 호텔에서 열린 ‘IBK-코스닥 붐업 데이’ 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장민영 IBK기업은행장은 12일 기업은행이 보유한 상록수제일차유동화전문유한회사(상록수)의 지분에 관해 “이미 암묵적으로 양도(매각)를 동의했다”고 밝혔다.

장 행장은 이날 서울 여의도 한 호텔에서 열린 기자간담회에서 상록수 지분에 대한 질문에 “굳이 보유할 필요가 없기 때문에 조속히 해결하도록 하겠다”며 이같이 말했다.

경향신문의 ‘빚탕감 외쳤지만 23년 전 카드대란 9만명은 남겨졌다··이재명 정부 새도약기금 사각지대’ 보도 직후 나온 조치다.

지분 10%를 보유한 기업은행이 동의 의사를 밝혔으나 상록수 채권을 새도약기금에 넘기려면 회원사 전원 동의가 필요하다.

이날 취임 100일을 맞은 장 행장은 “생산적 금융으로의 대전환을 선도하고 포용금융과 신뢰금융을 실천하겠다”고도 말했다.

그는 “기업은행은 독보적인 중소기업 대출 경쟁력을 갖추고 있지만 기존의 방식만으로는 생존할 수 없는 대전환의 기로에 서 있다”며 “첨단 혁신사업 종합지원체계를 구축하고 투자를 확대해 국가 전략산업을 적극 육성하겠다”고 강조했다.

그러면서 “비수도권 자금 공급을 늘리고 중소기업 지방 이전을 지원하겠다”며 “취약계층과 소상공인을 위한 책임 있는 포용금융을 실천하며 금융의 공적 역할을 다하겠다”고 말했다.

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