전남도, 전국 첫 정원관광 프로그램 운영···77곳 연계·입장료 절반 지원

전남도가 지역 정원과 관광지를 묶은 정원관광 프로그램을 전국 최초로 운영한다. 정원·수목원·산림휴양시설 77곳을 여행 코스로 연결하고, 입장료 절반을 지역화폐로 돌려줘 체류형 관광객을 늘리려는 사업이다.

12일 전남도에 따르면 도는 국립정원문화원과 함께 올해 정원관광 프로그램을 본격 추진한다. 지난해 체류형 정원관광 시범 운영 과정에서 관광객의 비용 부담이 참여 확대의 걸림돌로 지적되자, 입장료의 50%를 지역화폐로 지원하는 방식을 도입했다.

참여 대상지는 민간정원과 공립수목원, 치유의 숲, 산림휴양시설 등 77곳이다. 관광객은 정원을 둘러본 뒤 입장료 일부를 지역화폐로 환급받고, 이를 다시 지역 상권에서 사용할 수 있다.

프로그램은 ‘자율형 하루 코스’와 ‘체류형 1박2일·2박3일 코스’로 나뉜다. 자율형 코스는 민간정원·수목원 35곳을 중심으로 운영되며, 방문 인증 스탬프를 모으면 기념메달 등 혜택을 받을 수 있다.

체류형 코스는 봄·가을철과 휴가철에 모두 19회 운영된다. 전문 정원해설사가 동행해 호남 3대 별서정원과 치유의 숲, 지역 맛집 등을 함께 둘러보는 방식이다.

전남도는 정원 방문이 단순 관람에 그치지 않고 숙박·음식·체험 소비로 이어지도록 관광상품을 확대할 계획이다. 도는 정원관광을 지역 체류형 관광의 한 축으로 키우겠다는 구상이다.

김정섭 전남도 환경산림국장은 “남도는 생활 주변 곳곳에 전통과 현대의 아름다운 정원이 공존해 정원관광을 하기에 적합한 지역”이라며 “이번 정원관광 프로그램을 통해 남도 정원의 브랜드 가치를 높이고, 정원관광 1000만 시대를 전남이 선도하는 계기로 삼겠다”고 말했다.