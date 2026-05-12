의료혁신위, 국민 300명과 지역·필수의료 공론화 착수···13일부터 시민패널 모집

의료개혁 방향을 논의하는 의료혁신위원회가 ‘지역·필수의료 문제‘를 주제로 한 공론화 절차에 본격 착수한다. 무작위로 선정된 국민 300명이 시민패널로 참여해 정부의 지역·필수의료 정책 방향에 대한 의견을 직접 제시하게 된다.

보건복지부 산하 의료혁신 시민패널 운영위원회는 오는 13일부터 시민패널 300명을 모집한다고 12일 밝혔다. 시민패널은 공개 지원 방식이 아닌, 휴대전화 번호 무작위 추출 방식을 통해 선정된다. 패널의 대표성을 확보하기 위해 지역, 연령, 성별 등을 종합적으로 고려할 예정이다. 특히 의료취약지 거주자가 공론화 과정에서 소외되지 않도록 패널 선정 시 일정 비율을 할당할 방침이다.

선정된 시민패널은 지난달 30일 열린 제5차 의료혁신위원회에서 첫 공론화 의제로 결정된 ‘지역·필수의료 소생을 위한 공론화’를 주제로 숙의에 참여한다. 이들은 정부의 지역·필수의료 확충을 위한 정책 방향성과 기준을 제시하는 역할을 맡는다. 또한 연말까지 이어지는 혁신위 논의에도 다양한 방식으로 참여해 의료정책 수립 과정에서 국민대표로 활동하게 된다.

운영위는 다음 달 8일 시민패널 명단을 확정한 후 약 4주간 자가 숙의 기간을 갖는다. 이후 7월4일부터 5일까지 1박2일 일정으로 숙의토론회를 열고, 공론화 결과를 의료혁신위원회에 보고할 예정이다.

김학린 의료혁신 시민패널 운영위원장은 “지역·필수의료 문제는 특정 집단만의 문제가 아니라 국민 모두가 함께 고민해야 할 과제”라며 “이번 공론화는 충분한 숙의 과정을 통해 의료혁신의 방향과 해법을 함께 모색하는 계기가 될 것”이라고 말했다.