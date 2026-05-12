전남, 난치성 암 극복 차세대 면역치료제 개발 착수···5년간 300억 투입

전남도는 “화순 국가면역치료혁신센터(전남대학교), 광주과학기술원(GIST)과 함께 난치성 암 극복을 위한 ‘차세대 융합 면역치료 원천기술’ 개발에 본격 착수한다”고 12일 밝혔다.

이번 연구는 과학기술정보통신부의 ‘2026 바이오·의료기술개발사업(차세대바이오)’ 핵심 과제에 선정된 대형 프로젝트다. 올해부터 5년간 국비 240억원과 지방비 60억원 등 총 300억원이 투입된다.

연구는 화순 백신산업특구에 있는 국가면역치료혁신센터를 중심으로 추진된다. 국가면역치료혁신센터는 연구 기획부터 실용화까지 전 과정을 총괄한다.

연구진은 국가면역치료혁신센터의 종양 미세환경 제어 기술과 광주과학기술원의 면역세포 활성화 기술을 결합해 차세대 면역치료 기술을 개발한다.

주요 연구 분야는 AI 기반 지능형 항암 미생물, 종양 침투력이 높은 다중 특이성 항체, 종양 내 저산소 환경 개선 나노플랫폼, 차세대 mRNA 신생항원 백신 등이다.

이번 연구는 면역 반응이 거의 없는 ‘냉성 종양’을 치료 가능한 상태로 전환하는 기술 확보를 목표로 한다. 기존 면역치료의 한계를 보완해 난치성 암 치료 가능성을 높이려는 취지다.

전남도는 이번 사업을 통해 화순 백신산업특구와 국가면역치료혁신센터를 중심으로 지역 바이오산업 생태계를 확대하고 국가 면역치료 산업 거점 육성에 나설 계획이다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 “이번 사업을 계기로 면역치료 분야 국가 경쟁력을 강화하고, 지역 바이오산업 생태계 활성화에도 크게 기여할 것”이라고 말했다.