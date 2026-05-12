‘청정 산나물과 함께하는 봄 미식 여행’···정선 가리왕산 봄나물 축제 15일 개막

강원 정선군은 청정 자연에서 자란 산나물의 매력을 널리 알리고, 지역경제 활성화를 위해 ‘가리왕산 봄나물 축제’를 오는 15일부터 17일까지 사흘간 정선아리랑시장 일원에서 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 축제에는 농가 30여 곳이 참여해 곰취, 취나물, 어수리, 눈개승마, 고사리, 더덕 등 신선한 산나물을 선보인다.

산나물 판매 시간은 매일 오전 10시부터 오후 5시까지다.

정선 청년몰 공간을 활용한 ‘프리미엄 봄나물 키친’에서는 어수리, 취나물, 두릅 등을 활용한 다양한 향토 음식을 선보인다.

방문객이 직접 나물을 선택해 만드는 ‘봄나물 비빔밥 체험’도 운영한다.

축제 첫날인 15일에는 개막식을 시작으로 봄나물 포토존 이벤트, 게릴라 콘서트, ‘도전 나물 박사’ 퀴즈, 정선 나물 밀키트 체험, 동아리 공연 등이 진행된다.

둘째 날에는 음악다방 형식의 축가 공연과 랜덤 비빔밥 이벤트, 아리랑 공연, 떡메치기 체험, 봄나물 장아찌 만들기, 인형극, 나물 디저트 체험 등이 이어지고, 마지막 날에도 축하 공연과 밀키트 체험 등 다채로운 프로그램이 펼쳐진다.

정선군은 이번 축제가 전통시장과 지역 상권을 함께 살리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

정선군 관계자는 “가리왕산의 청정 자연이 길러낸 봄나물을 직접 맛보고 다양한 체험을 즐길 수 있도록 준비했다”라며 “가족 단위 관광객은 물론 주말 나들이를 계획하는 방문객들이 많이 찾을 수 있도록 축제 운영에 최선을 다하겠다”라고 말했다.