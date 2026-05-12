양구군, 지역 화폐 가맹점·영세소상공인 대상 카드 수수료 지원···최대 50~80만 원

강원 양구군은 경기침체와 소비 위축 등으로 어려움을 겪는 지역 소상공인의 경영 부담을 완화하기 위해 ‘카드 수수료 지원사업’을 추진한다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 카드형 지역 화폐인 배꼽페이 가맹점과 영세 소상공인을 대상으로 추진한다.

먼저 ‘배꼽페이 가맹점 카드 수수료 지원사업’은 공고일 현재 양구지역에 1년 이상 주소를 두고 영업 중인 소상공인 가운데 지난해 연 매출이 3억 원을 초과한 배꼽페이 가맹점을 대상으로 추진된다.

지원금은 지난해 배꼽페이 매출액의 1% 범위에서 가맹점당 최대 50만 원까지 지급된다.

가맹점주 본인 명의의 배꼽페이 카드에 정책 수당 형태로 지급될 예정이다.

신청 기간은 오는 6월 30일까지다.

‘영세소상공인 카드 수수료 지원사업’은 공고일 현재 양구지역에 1년 이상 주소를 두고 영업 중인 소상공인 중 지난해 연 매출 3억 원 이하 업체를 대상으로 추진된다.

지원금은 지난해 카드 매출액의 0.4% 범위에서 가맹점당 최대 80만 원까지 신청인 본인 명의 계좌로 지원된다.

1차 신청 기간은 오는 29일까지이며, 오는 9월 중 2차 접수도 진행할 계획이다.

두 사업 모두 가맹점별 지원 방식으로 1인당 최대 2개 가맹점까지 신청할 수 있다.

다만 소상공인 정책자금 지원 제외 업종, 휴·폐업 업체, 지원 목적에 부합하지 않는 업체 등은 지원 대상에서 제외된다.

이미숙 양구군 경제체육과장은 “이번 사업이 경기침체와 고정비 부담으로 어려움을 겪는 소상공인들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”라며 “앞으로도 지역 상권 활성화와 소상공인 경영안정을 위한 다양한 지원정책을 지속해서 추진하겠다”라고 말했다.