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트럼프 비자 규제 강화에 미 신입 유학생 20% 감소

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 행정부의 비자 규제 강화 여파로 올해 봄 미국 대학의 신입 외국인 학부생이 지난해보다 평균 20% 감소했다.

트럼프 행정부는 고등 교육을 재편하고 이민을 제한하는 정책을 펼치면서 대학의 외국인 학생 등록을 단속해왔다.

지난해 초 행정부 출범 이후 이민세관단속국 요원들이 외국인 학생 수십명을 캠퍼스나 기숙사에서 체포 및 구금했으며 수천명의 법적 거주 권한을 취소했다.

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트럼프 비자 규제 강화에 미 신입 유학생 20% 감소

입력 2026.05.12 15:05

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일 미국 워싱턴에서 열린 행사에서 2026년 대학 미식 축구 챔피언 팀을 초청해 환영하고 있다. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일 미국 워싱턴에서 열린 행사에서 2026년 대학 미식 축구 챔피언 팀을 초청해 환영하고 있다. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 행정부의 비자 규제 강화 여파로 올해 봄 미국 대학의 신입 외국인 학부생이 지난해보다 평균 20% 감소했다.

11일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 미국 국제교육자협회(NAFSA)가 여러 교육 단체와 공동으로 미국 149개 대학을 조사한 결과 신입 학부생 규모는 급감했다.

조사 대상 학교의 62%는 올해 봄 학부 및 대학원 과정 모두에서 작년 봄보다 외국인 등록생 수가 감소했다고 보고했다.

또 84%는 외국인 등록생 수가 줄어든 주요 원인으로 정부의 규제 정책을 꼽았으며, 3분의 1 이상은 유학생 감소가 예산 삭감으로 이어질 수 있다고 답했다.

미국 내 학령인구가 감소하는 상황에서 등록금 전액을 납부하는 경우가 많은 외국인 학생은 미국 대학의 중요한 수입원으로 꼽힌다. 오는 가을 학기에도 유학생 등록이 20%가량 줄면 일부 대학은 심각한 예산 부족에 직면할 수 있다고 블룸버그는 짚었다.

트럼프 행정부는 고등 교육을 재편하고 이민을 제한하는 정책을 펼치면서 대학의 외국인 학생 등록을 단속해왔다. 지난해 초 행정부 출범 이후 이민세관단속국(ICE) 요원들이 외국인 학생 수십명을 캠퍼스나 기숙사에서 체포 및 구금했으며 수천명의 법적 거주 권한을 취소했다. 행정부가 관련 소송에서 잇따라 패소한 후 대부분 학생은 법적 지위를 회복했으나, 단속은 유학 결정에 계속 영향을 미쳤다.

미 국무부는 엄격한 신규 비자 정책 도입을 위해 지난해 5월 유학생 비자 인터뷰를 중단하기도 했다. 국무부는 한 달 가까이 중단했던 유학 비자 발급 절차를 6월에 재개했으나, 이미 지난해 관련 비자 발급 건수는 전년 대비 36%나 줄었다.

NAFSA는 전 세계 수백개 대학을 대상으로 같은 조사를 했다. 올봄 영국과 호주 등에서는 이민 정책으로 유학생이 줄었고, 유럽과 아시아에서는 유학생이 늘어난 것으로 나타났다.

[뉴스분석]충격에 빠진 하버드·불안에 떠는 유학생… “재정·학문적 역량 타격”

도널드 트럼프 미국 행정부가 하버드대의 외국인 수용 자격을 박탈하겠다고 밝히면서 하버드대는 충격에 빠졌다. 당장 다음주 졸업식을 앞둔 가운데 외국인 학생들은 혼란 속에 불안감을 감추지 못했다. 하버드대는 정부의 조치가 위헌적이라며 법적 대응에 나설 모양새다. 크리스티 놈 미 국토안보부 장관이 22일(현지시간) 하버드대에 외국인 학생 등록 금지 조치를 ...

https://www.khan.co.kr/article/202505231551001#ENT

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