오늘의 부고-배우 최지우 부친상 외

■최운용씨 별세, 미향씨(배우 최지우) 부친상=11일 부산 해운대백병원. 발인 14일 (051)893-4444
■송규석씨 별세, 태익 삼성전자 전략팀 부장·현숙·현기·현옥씨 부친상, 이효근 한뫼경영컨설팅 대표·홍덕화 한국군사문제연구원 이사 장인상, 이은지씨(치과 전문의)·홍주원 한양대 경영학과 강사 외조부상=9일 서울성모병원. 발인 14일 (02)2258-5940
■신상진씨 별세, 언종 GS건설 책임·선종 부산외대 교수·태영 동아예술대 외래교수 부친상, 이연수 ㈜아트앤컴 대표 시부상, 최경훈 서울시립대 외래교수 장인상=11일 신촌세브란스병원. 발인 14일 (02)2227-7500
■신권희씨 별세, 해균·연우·민경·수경씨 부친상, 박인철 금호건설 대외협력담당 상무 장인상=12일 해남군 국제장례식장. 발인 14일 (061)536-4494
■김응찬씨 별세, 박용석 전 전북특별자치도 비서실장 장인상=12일 전주 삼성장례문화원. 발인 14일 (063)247-1003
■국매희씨 별세, 양홍·웅씨·보경 성신여대 지리학과 명예교수·혜경·선경씨 모친상=11일 서울대병원. 발인 13일 (02)2072-2010
■김공례씨 별세, 오주일 오성수산 대표·금선 오성화물 대표·병철 오성건설 대표·신석씨·귀석 진도군 국비확보TF팀장 모친상=11일 여수장례식장. 발인 13일 (061)688-4444