대상, 2030년 동남아에서만 매출 ‘1조원 시대’ 연다

종합식품기업 대상이 동남아 현지화 전략을 앞세워 오는 2030년까지 동남아 법인 합산 매출 1조원에 도전한다.

12일 대상에 따르면 인도네시아와 베트남, 태국, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르 등 동남아 10개국에서 김과 김치, 간편식, 조미료 등을 선보이며 활발히 사업을 전개하고 있다. 지난해 동남아 법인 합산 매출은 2021년보다 약 29% 증가한 7900억원을 기록했다.

대상은 1973년 인도네시아 해외 플랜트 수출을 시작으로 동남아 시장에 진출한 이후 현지 소비자 니즈에 맞춘 제품 개발과 생산·유통망 구축을 통해 사업 기반을 확대하고 있다.

동남아 식품·소재 사업 핵심 거점인 인도네시아에서는 현지 자사브랜드 ‘마마수카’로 김과 소스, 간편식 등 200여개 제품을 내놓아 호응을 얻고 있다. 특히 김 제품은 현지 시장 점유율 절반 이상을 차지하며 압도적인 1위를 달리고 있다.

베트남에서는 1994년 ‘미원베트남(MIWON VIETNAM CO. LTD)’을 시작으로 현지 1위 유통업체인 윈커머스와 협업을 통해 사업확장에 나서고 있다.

특히 2024년 베트남 하이즈엉·흥옌 공장에 총 300억원을 투자하며 생산 역량을 강화했다. 하이즈엉 공장의 경우 김 생산라인과 떡볶이 등 상온 간편식 제조라인을 추가로 구축해 연간 생산능력을 약 40% 늘렸고 흥옌 공장 역시 연간 생산능력을 2배 이상 확대해 스프링롤 등 현지 수요가 높은 간편식을 선보이고 있다. 흥엔공장의 경우 김치 생산시설까지 갖춰 한국식 김치 본연의 맛을 담은 종가 ‘맛김치 오리지널’을 비롯해 현지 입맛을 고려한 ‘맛김치 덜매운맛’, ‘깍두기’ 등으로 시장을 확대하고 있다.

태국 등 다른 동남아 국가에서도 베트남·인도네시아 법인과 연계해 제품 공급을 확대하고 있다.

대상은 오는 26일 태국에서 열리는 식품 박람회 ‘타이펙스-아누가 아시아’에 참가해 김치와 김 제품, 떡볶이 등 주요 제품을 선보일 예정이다. ‘타이펙스-아누가’는 세계 최대 식품전인 ‘아누가’의 주관사 쾰른메세와 태국 국제무역진흥부 등이 공동 주최하는 아시아 최대 규모 식품 전시회다. 지난해에는 전 세계 50여개 나라에서 3000여개 업체가 참가했다.

임정배 대상 대표는 “동남아 시장의 성과는 단순한 수출 확대를 넘어 현지 소비자 식문화에 대한 이해를 바탕으로 이뤄낸 결과”라며 “앞으로도 차별화된 제품과 현지화 전략으로 글로벌 사업을 확대하겠다”고 말했다.