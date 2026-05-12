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춘천시, 의암호 국가하천 내 불법 점유시설 14일 행정대집행 추진···“무관용 원칙 대응”

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본문 요약

강원 춘천시가 북한강인 의암호 국가하천 내 불법 점유시설에 대해 행정대집행에 나선다.

춘천시는 오는 14일 중도동 의암호 일원에서 행정안전부와 강원도 관계자 등이 참여한 가운데 하천 불법시설 행정대집행 현장 점검과 철거 작업을 시행한다고 12일 밝혔다.

이날 관공선을 이용해 현장을 찾는 이들은 의암호 내 불법 점유시설 현장을 확인하고 철거 작업 진행 상황을 점검할 예정이다.

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춘천시, 의암호 국가하천 내 불법 점유시설 14일 행정대집행 추진···“무관용 원칙 대응”

입력 2026.05.12 15:25

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

행정안전부, 강원도 합동 점검

강원 춘천시 의암호 일원에 자리 잡고 있는 상중도 전경. 춘천시 제공

강원 춘천시 의암호 일원에 자리 잡고 있는 상중도 전경. 춘천시 제공

강원 춘천시가 북한강인 의암호 국가하천 내 불법 점유시설에 대해 행정대집행에 나선다.

춘천시는 오는 14일 중도동 의암호 일원에서 행정안전부와 강원도 관계자 등이 참여한 가운데 하천 불법시설 행정대집행 현장 점검과 철거 작업을 시행한다고 12일 밝혔다.

이날 관공선을 이용해 현장을 찾는 이들은 의암호 내 불법 점유시설 현장을 확인하고 철거 작업 진행 상황을 점검할 예정이다.

이번 행정대집행은 정부의 하천·계곡 내 불법 점용 시설 정비계획에 따른 후속 조치다.

앞서 춘천시는 지난 2월 전담 태스크포스(TF)를 구성해 하천·계곡 및 주변 지역에 대한 전수조사를 벌여 불법 시설물 671건과 점용 행위자 200명을 적발했다.

이후 하천구역 경계 측량과 인허가 자료 대조, 행위자 특정, 공시송달 등 행정대집행을 위한 사전 절차를 진행해 왔다.

이번 의암호 현장에 대해서는 행위자 미상 시설물에 대한 계고와 공시송달 절차를 완료한 상태다.

춘천시는 여름 휴가철과 우기 이전까지 주요 불법시설에 대한 철거와 정비를 마무리할 방침이다.

또 고질적·반복 위반 행위에 대해서는 변상금 부과하고, 형사 고발 등 강력한 행정·사법 조치를 병행하기로 했다.

춘천시 관계자는 “하천은 시민 모두가 함께 이용하는 공공자산인 만큼 불법 점유 행위는 반드시 바로 잡겠다”라며 “시민 안전과 하천 환경 보전을 위해 원칙에 따라 대응하겠다”라고 말했다.

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