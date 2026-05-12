대전 도심서 전 연인 살해한 장재원, 항소심에서도 무기징역 선고

대전 도심에서 과거 교제했던 여성을 흉기로 찔러 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 장재원(27)이 항소심에서도 무기징역을 선고 받았다.

대전고법 제3형사부(재판장 김병식)는 12일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(강간 등 살인) 혐의로 기소된 장씨의 항소심에서 1심과 같은 무기징역을 선고했다. 재판부는 장씨에 대해 위치추적 전자방지 부착 30년과 신상정보 공개 10년, 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업 제한 10년도 명령했다.

장씨는 지난해 7월29일 오전 6시58분쯤 경북 구미에 있는 모텔에서 과거 교제했던 30대 여성 A씨를 성폭행하고, 같은 날 낮 12시10분쯤 대전 서구 괴정동 주택가 골목에서 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의로 구속 기소됐다. 그는 1심에서 무기징역이 선고되자 항소했다.

장씨는 항소심에서도 1심에서와 마찬가지로 성폭행과 살인이 서로 다른 시간과 장소에서 이뤄졌기 때문에 성폭력처벌법상 강간 등 살인죄가 아닌 강간죄와 살인죄를 각기 적용해야 한다는 취지의 주장을 폈으나 받아들여지지 않았다.

재판부는 “피고인은 피해자를 모텔로 데려가기 전부터 살해할 계획을 하고 범행 도구를 준비했으며, 강간할 때도 죽일 것처럼 협박했다”며 “피해자가 주거지 주차장에 도착해 도주를 시도할 때까지도 심리적 저항 곤란 상태에 있었던 점 등을 토대로 볼 때 강간과 살인 사이 시간·장소적 차이가 있더라도 두 범행을 별개로 볼 수 없다”고 판시했다.

이어 “유족이 피고인에 대한 엄벌과 사회로부터의 격리를 원하고 있다”며 “피해 보상이 이뤄지지 않았고, 다수의 범죄 전력이 있는 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 설명했다.

경찰은 지난해 범행 직후 달아났던 장씨를 검거한 후 신상정보공개심의위원회를 열어 그의 이름과 나이, 얼굴 사진 등 신상정보를 공개했다.