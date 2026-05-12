‘포니에서 AI까지’ 국내 자동차, 50년 만에 ‘7655만대’ 수출 금자탑···“쉽지 않은 미래”

국내 생산 1억3000만대 돌파 ‘대기록‘ 전기차 캐즘·중국 공세에 ‘사면초가’ 업계 “생산 촉진 세제 등 정부 지원 절실”

국내 자동차 산업이 올해 수출 50주년을 맞아 대기록을 썼다. 1976년 국산 고유 모델 ‘포니’ 6대가 에콰도르 땅을 처음 밟은 지 반세기 만에 누적 수출 7655만대라는 금자탑을 쌓아 올렸다. 하지만 글로벌 전기차 시장의 일시적 수요 정체(캐즘·Chasm) 현상이 길어지고 있는 데다가 중국의 가성비 공세, 인공지능(AI) 기반의 기술 격변까지 더해지며 ‘K-자동차’는 생존 시험대에 올라있다.

포니가 쏘아 올린 공, 지구 9바퀴 감았다

12일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면, 국내 자동차 산업은 1976년 첫 수출 이후 올해 4월까지 총 7654만8569대의 누적 수출량을 기록했다. 승용차 한 대 길이를 4.7m로 가정해 일렬로 세우면 지구 둘레(약 4만㎞)를 9바퀴나 감쌀 수 있는 규모다.

1999년 누적 1000만대 고지를 처음 넘어선 이후, 2000년대 들어 4년 주기로 1000만대씩 기록을 갈아치웠다. 이 추세라면 내년 중에는 8000만대 돌파가 확실시된다.

국내 생산 부문에서도 기념비적인 수치를 달성했다. 1955년 미군 지프 부품을 개조해 만든 ‘시발(始發) 자동차’로 첫걸음을 뗀 지 71년 만에 누적 생산 1억 3000만대를 돌파했다. 변방의 부품 조립 국가에서 세계 굴지의 완성차 제조 강국으로 거듭난 셈이다.

‘캐즘’에 갇힌 전기차, 치고 올라오는 ‘중국산’

기록적인 성과 이면에는 그림자도 깔려 있다. 미래 먹거리로 점찍은 전기차 시장이 예기치 못한 ‘캐즘’ 구간에 진입하며 성장세가 둔화되면서다. 여기에 전기차에 필수품인 배터리를 필두로 한 부품 시장마저 중국의 압도적인 가격 경쟁력에 잠식당하기 시작했다.

중국산 전기차의 공세는 매섭다. 중국 생산 테슬라와 BYD 등을 앞세운 중국계 제조사의 공습으로 2022년 국내 시장에서 4.7%에 불과했던 중국산 전기차의 점유율은 내년 33.9%까지 치솟을 것으로 전망된다. 올해 1분기 국내 시장에서의 중국산 전기차 판매량은 2만5000천대로 지난해와 비교해 286.1% 급증하며 안방 시장까지 위협하고 있다.

AI·자율주행 격변기… “정부 지원 사격 필요”

업계는 단순 제조를 넘어 AI, 휴머노이드, 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 등 미래 모빌리티로의 체질 개선에 사활을 걸고 있다. 현대자동차그룹을 비롯한 주요 기업들이 대규모 투자에 나서고 있지만, 자국 우선주의를 내세운 미국과 중국 정부의 보조금 등 지원을 업은 중국 사이에서 고전 중이다.

재계와 자동차 업계에서는 정부 차원의 과감한 ‘생산 촉진 세제’ 도입을 요구하는 목소리가 높다. 미국과 유럽 등 주요국이 자국 내 생산 설비에 파격적인 인센티브를 제공하는 만큼, 정부가 국내 생산 기반을 지키기 위한 정책적 방어막을 마련해주는 게 필요하다는 주장이 나온다.

한 자동차 업계 관계자는 “지난 50년의 성과가 국내 생산 기반 덕분이었다면, 향후 50년은 기술 주권과 생산 경쟁력을 얼마나 유지하느냐에 달렸다”며 “미래차 전환기에 국내 제조 역량이 공동화되지 않도록 세제 혜택 등 전폭적인 지원이 뒷받침돼야 한다”고 말했다.