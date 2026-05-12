창간 80주년 경향신문

LS전선, ‘구리 대란’ 속 자원순환 공급망 구축···친환경 소재 양산 박차

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 데이터센터 확산과 글로벌 전력망 확충으로 구리 수요가 폭증하는 가운데 LS전선이 전북 군산공장을 가동하고 친환경 소재를 필두로 한 공급망 강화에 나섰다.

LS전선은 12일 자회사인 한국미래소재가 전북 군산공장을 준공하고 재생동과 큐플레이크 등 친환경 첨단소재 양산을 시작했다고 밝혔다.

이번 준공으로 LS전선은 국내 전선업계 최초로 소재 재활용부터 완제품 생산까지 이어지는 '자원순환형 공급망'을 확보하게 됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

LS전선, ‘구리 대란’ 속 자원순환 공급망 구축···친환경 소재 양산 박차

입력 2026.05.12 15:47

  • 박홍두 기자

  • 기사를 재생 중이에요

12일 열린 한국미래소재 전북 군산공장 준공식에서 김우태 LS전선 안전경영총괄 대표, 이상호 LS전선 상생경영총괄 대표, 전익수 한국미래소재 대표, 김종훈 전북자치도 경제부지사, 김영민 군산시 부시장(오른쪽 3번째부터) 등이 기념촬영을 하고 있다. LS전선 제공

12일 열린 한국미래소재 전북 군산공장 준공식에서 김우태 LS전선 안전경영총괄 대표, 이상호 LS전선 상생경영총괄 대표, 전익수 한국미래소재 대표, 김종훈 전북자치도 경제부지사, 김영민 군산시 부시장(오른쪽 3번째부터) 등이 기념촬영을 하고 있다. LS전선 제공

인공지능(AI) 데이터센터 확산과 글로벌 전력망 확충으로 구리 수요가 폭증하는 가운데 LS전선이 전북 군산공장을 가동하고 친환경 소재를 필두로 한 공급망 강화에 나섰다.

LS전선은 12일 자회사인 한국미래소재가 전북 군산공장을 준공하고 재생동과 큐플레이크(Cuflake) 등 친환경 첨단소재 양산을 시작했다고 밝혔다. 이번 준공으로 LS전선은 국내 전선업계 최초로 소재 재활용부터 완제품 생산까지 이어지는 ‘자원순환형 공급망’을 확보하게 됐다.

2023년 설립된 한국미래소재는 LS전선의 구리 가공 기술을 집약한 소재 전문 기업이다. 군산공장에서 생산되는 재생동은 폐전선 등에서 회수한 구리를 재활용해 광산 채굴 방식 대비 탄소 배출량을 최대 80%까지 줄일 수 있다. 이는 유럽 탄소국경조정제도(CBAM) 등 강화되는 글로벌 환경 규제 대응에 핵심적인 역할을 할 전망이다.

세계 최초로 개발된 동박용 신소재 큐플레이크도 본격 생산된다. 큐플레이크는 기존 구리선 형태가 아닌 조각(Flake) 형태의 원료를 사용해 동박 제조 공정을 단순화하고 에너지 소비를 낮춘 것이 특징이다. LS전선은 이를 통해 전선뿐만 아니라 배터리 소재 분야에서도 원가 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.

전익수 한국미래소재 대표는 “친환경 자원순환 사업을 확대하고 전기화 시대에 필요한 고부가가치 소재 공급 역량을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글