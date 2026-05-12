LS전선, ‘구리 대란’ 속 자원순환 공급망 구축···친환경 소재 양산 박차

인공지능(AI) 데이터센터 확산과 글로벌 전력망 확충으로 구리 수요가 폭증하는 가운데 LS전선이 전북 군산공장을 가동하고 친환경 소재를 필두로 한 공급망 강화에 나섰다.

LS전선은 12일 자회사인 한국미래소재가 전북 군산공장을 준공하고 재생동과 큐플레이크(Cuflake) 등 친환경 첨단소재 양산을 시작했다고 밝혔다. 이번 준공으로 LS전선은 국내 전선업계 최초로 소재 재활용부터 완제품 생산까지 이어지는 ‘자원순환형 공급망’을 확보하게 됐다.

2023년 설립된 한국미래소재는 LS전선의 구리 가공 기술을 집약한 소재 전문 기업이다. 군산공장에서 생산되는 재생동은 폐전선 등에서 회수한 구리를 재활용해 광산 채굴 방식 대비 탄소 배출량을 최대 80%까지 줄일 수 있다. 이는 유럽 탄소국경조정제도(CBAM) 등 강화되는 글로벌 환경 규제 대응에 핵심적인 역할을 할 전망이다.

세계 최초로 개발된 동박용 신소재 큐플레이크도 본격 생산된다. 큐플레이크는 기존 구리선 형태가 아닌 조각(Flake) 형태의 원료를 사용해 동박 제조 공정을 단순화하고 에너지 소비를 낮춘 것이 특징이다. LS전선은 이를 통해 전선뿐만 아니라 배터리 소재 분야에서도 원가 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.

전익수 한국미래소재 대표는 “친환경 자원순환 사업을 확대하고 전기화 시대에 필요한 고부가가치 소재 공급 역량을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.