환갑 맞은 민음사, 이토록 ‘힙’한 이유···‘출판 팬덤’에 유퀴즈 출연까지

출판사 민음사가 창립 60주년을 맞이한다. 1966년 5월19일 ‘문학청년’ 박맹호(1933~2017)가 서울 청진동 옥탑방에 세운 민음사는 이제 사이언스북스, 비룡소, 황금가지 등 9개 브랜드를 보유한 출판그룹이 됐다.

민음사의 현재 위상은 최근 발표된 ‘2025년 출판시장 통계’를 통해서도 확인된다. 한강 작가의 노벨 문학상 수상 특수가 사라지면서 문학동네, 창비 등 주요 단행본 출판사의 지난해 영업이익이 감소했지만, 민음사는 전년 대비 72.7% 증가한 41억원대를 기록했다. 매출액 역시 전년 대비 23.8% 증가한 206억원대였다. 특히 민음사는 한강 작가의 작품을 보유하지 않고 있다는 점에서 이 수치는 눈에 띈다.

민음사의 힘은 꾸준히 판매되는 스테디셀러와 최근 성장한 출판사 팬덤에 기인한다. 1998년부터 발간한 세계문학전집은 1권 <변신 이야기>를 시작으로 6월 둘째 주 500권 출간을 눈앞에 두고 있다. 여러 출판사에서 세계문학전집을 내고 있지만, 민음사의 카탈로그가 가장 두껍다. <데미안> <인간실격> <동물농장> 등이 꾸준히 판매되고 있다. 청년들이 불교에 대해 많은 관심을 기울이면서 <싯다르타>도 스테디셀러 목록에 올랐다.

한국 소설 중에선 인플루언서의 소개로 역주행해 베스트셀러가 된 정대건의 <급류>가 최근의 화제작이다. 조남주 작가가 투고한 원고를 발굴해 출간한 <82년생 김지영>은 페미니즘의 강세와 맞물려 130만부 넘게 판매됐고 해외 34개국에 판권이 팔렸다. 이처럼 민음사 스테디셀러는 발간 당시 주목받기보다는, 시간이 흐르고 ‘재발견’돼 꾸준한 인기를 얻고 있다.

12일 현재 구독자 46만명에 달하는 유튜브 ‘민음사TV’도 민음사의 인기에 크게 기여했다. 작가와의 대화 등 점잖은 콘텐츠가 중심이던 기존 출판사 유튜브와 달리 민음사TV는 ‘탕비실 요리대회’ 등 기발한 콘텐츠로 인기를 끌었다. 민음사TV의 세계문학전집 소개는 어렵게 느껴졌던 고전의 문턱을 낮춰 독자를 유입시켰다. 민음사TV를 기획한 조아란 마케팅팀 부장과 주요 출연자 김민경 편집자는 최근 유재석이 진행하는 <유 퀴즈 온 더 블럭>에 출연할 정도의 ‘셀럽’이 됐다. 김민경 편집자가 <유퀴즈>에서 소개한 세계문학전집 <체호프 단편선>은 곧바로 판매 수치가 올랐다.

출판사의 인지도 상승과 함께 ‘민음북클럽’은 최근 16기 모집 때 접속자가 몰려 서버가 다운될 정도로 인기를 끌고 있다. 민음북클럽은 초창기에는 상시 모집 구조였으나, 인기가 높아져 일정 기간 한정된 인원을 모으는 방식으로 바뀌었다.

민음사는 박맹호 회장 사후 2세인 박근섭·박상준 공동대표 체제로 운영되고 있다. 민음사는 다음달 서울국제도서전에서 ‘환갑’ 콘셉트로 부스를 차린다. 민음사 부스에서는 초판본을 콘셉트로 한 굿즈 등을 판매한다.