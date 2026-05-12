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본문 요약

일본에서 자신의 성별을 남성이나 여성 어느 쪽으로도 규정하지 않는 '논바이너리' 당사자가 호적상 성별 표기를 정정해달라고 낸 가사심판에서 "현행 제도가 헌법에 위배된다"는 취지의 현지 고등법원 판단이 나왔다.

12일 교도통신 등에 따르면 오사카고등재판소는 지난 8일 자 결정에서 "성 자아정체성에 따라 법령상 성별 취급을 받는 것은 중요한 법적 이익"이라며 "남녀를 구분하는 현행 호적법 운용은 법 앞의 평등을 정한 헌법 14조의 취지에 저촉되므로 시정해야 한다"고 밝혔다.

일본의 호적 체계는 부모와의 관계를 '장남'이나 '장녀' 등 성별을 구분해 기재한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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일본 고법 “호적에 남녀 성별 이분법 구분은 평등권 침해”

입력 2026.05.12 15:56

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

참가자들이 일본 도쿄 거리에서 2017년 5월7일 열린 퀴어퍼레이드에 참여하고 있다. EPA연합뉴스

참가자들이 일본 도쿄 거리에서 2017년 5월7일 열린 퀴어퍼레이드에 참여하고 있다. EPA연합뉴스

일본에서 자신의 성별을 남성이나 여성 어느 쪽으로도 규정하지 않는 ‘논바이너리’ 당사자가 호적상 성별 표기를 정정해달라고 낸 가사심판에서 “현행 제도가 헌법에 위배된다”는 취지의 현지 고등법원 판단이 나왔다.

12일 교도통신 등에 따르면 오사카고등재판소(고법)는 지난 8일 자 결정에서 “성 자아정체성에 따라 법령상 성별 취급을 받는 것은 중요한 법적 이익”이라며 “남녀를 구분하는 현행 호적법 운용은 법 앞의 평등을 정한 헌법 14조의 취지에 저촉되므로 시정해야 한다”고 밝혔다.

일본의 호적 체계는 부모와의 관계를 ‘장남’이나 ‘장녀’ 등 성별을 구분해 기재한다.

본적이 교토인 신청인은 출생신고 당시 여성으로 등록됐으며, 호적에는 ‘장녀’로 기재됐다. 신청인은 성별 표기를 포함하지 않는 ‘둘째 자녀’, 또는 ‘자녀’ 등으로 변경해 달라고 교토가정재판소에 신청했지만 기각되자 즉시 항고했다.

재판부는 결정 이유에서 “현행 호적 제도는 남성과 여성 어느 쪽에도 해당하지 않는 성 정체성을 가진 국민의 존재를 전제하지 않고 있다”고 지적했다. 그러면서 “호적상 성별 표시 방식을 변경할 수단이 없는 현 상황은 ‘LGBT 이해증진법’의 기본 이념에도 반한다”고 판시했다. 이 법은 성소수자에 대한 이해를 증진하고 성적 지향 등을 이유로 한 차별이 없어야 한다는 내용을 담고 있다.

다만 재판부는 실제 정정 신청은 받아들이지 않았다. 호적은 사회의 가장 기본적인 인프라로서 전국적으로 통일된 기준이 필요하므로, 법원이 임의로 정정하기보다는 국회의 입법을 통한 구체적인 제도 정비가 선행되어야 한다는 취지에서다.

대리인인 나카오카 슌 변호사는 “논바이너리의 존재가 그동안 일본 법률상 무시되어 온 만큼 이번 결정은 법적 승인을 향한 큰 진전”이라고 평가했다.

신청인 측은 정정 신청 기각에 불복해 대법원에 해당하는 최고재판소에 특별항고할 방침이다.

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