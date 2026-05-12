읍면동장이 ‘주민대피명령’ 내리고 체감 38도 이상 땐 ‘폭염중대경보’ 발령···올해 풍수해·폭염 대책

올해부터 집중호우와 산사태 등 재난으로 큰 피해가 우려될 때 읍·면·동장이 주민대피명령을 내릴 수 있게 된다. 체감온도 38도 이상일 때 ‘폭염중대경보’가 발령돼, 야외 작업과 활동을 중단하는 방안이 추진된다.

정부는 12일 관계부처 합동으로 이런 내용의 ‘2026년 여름철 자연재난(풍수해·폭염) 종합대책’을 발표했다.

기상청에 따르면 5~7월 평균기온은 평년보다 대체로 높고, 6~8월에는 국지적으로 많은 비와 지역별 강수량 변동 폭이 커질 것으로 전망된다.

이에 정부는 오는 15일부터 10월15일까지 ‘여름철 자연재난 대책기간’으로 지정하고, 위험 기상 발생 시 중앙재난안전대책본부(중대본)를 선제적으로 가동한다.

특히 올해부터 재난 발생 시 신속한 주민 대피를 위해 읍·면·동장 주도로 주민대피명령을 실행한다. 김용균 행정안전부 자연재난실장은 “풍수해와 산사태 등 재난 상황에서 지역 현장을 잘 아는 읍·면·동장이 신속하게 대피 명령을 내리게 하는 것”이라고 설명했다.

정부는 자력 대피가 어려운 우선 대피 대상자를 지난해의 2배 이상인 2만4000여명으로 확대 관리하고, 이들의 대피를 지원하는 주민대피지원단을 전국 모든 시군구로 확대 운영한다. 아울러 야간이나 통신 장애 상황에서도 주민에게 위험을 신속히 알릴 수 있도록 민방위 사이렌과 마을방송 등을 동원한다.

정부는 또 산사태, 하천재해, 지하공간 침수 등 3대 유형을 인명피해 우려지역으로 지정하고, 이런 유형의 9412개소를 집중 관리하기로 했다. 도시침수 예방을 위해 전국 408만개소의 빗물받이를 주기적으로 점검해 토사 퇴적 등으로 기능이 저하된 우수관로를 사전에 정비한다.

폭염의 경우 올해부터 체감온도 38도 이상이 되면 폭염중대경보를 발령한다. 기존 주의보와 경보 등 2단계인 폭염 특보 체계를 3단계로 세분화한 것이다.

연혁진 기상청 예보국장은 “경보가 발령됐을 때 (기관과 기업에) 야외 작업과 활동을 즉각 중단하도록 강력하게 권고하는 방안을 관계부처와 협의해 추진하겠다”고 말했다.

정부는 폭염중대경보가 발령되면 행정안전부를 중심으로 상황판단회의를 거쳐 중대본을 구성하고, 상황관리관을 현장에 파견해 지방정부의 폭염 대응을 지원한다. 이 밖에 폭염 특보 발령 시 취약어르신을 대상으로 생활지원사가 매일 1회 이상 안부를 확인한다.