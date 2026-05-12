KDI “반도체 호조에 경기 회복세”···중동 전쟁은 여전한 변수

반도체 수출 급증과 서비스업 개선에 힘입어 경기가 회복세에 접어들었다고 한국개발연구원(KDI)이 진단했다. 다만 중동 전쟁이 지속되면서 경기 하방 위험도 여전하다고 우려했다.

KDI는 12일 ‘경제동향 5월호’를 통해 “최근 경제는 반도체 수출이 대폭 증가하는 가운데, 서비스업도 개선되면서 경기 회복세를 보이고 있다”고 밝혔다. KDI는 지난해 11월부터 ‘완만한 경기 개선’이라고 하다가 이달에는 ‘회복세’로 표현했다. 경기에 대한 판단이 다소 긍정적으로 바뀐 것으로 해석된다.

수출은 정보통신기술(ICT) 품목 호조로 증가 폭이 컸다. 지난달 수출은 반도체(173.5%)와 컴퓨터(515.8%) 품목이 큰 폭으로 늘며 전년 대비 48.0% 증가했다.

시공 실적을 보여주는 건설기성은 3월 기준 전년 대비 5.4% 감소했지만 설비 투자는 전년 대비 9.2% 증가했다.

소비도 완만한 개선 흐름을 보이고 있다. 3월 소매판매액은 전년 대비 5.0% 늘며 비교적 높은 증가세를 이어갔다. 내수의 또 다른 축인 서비스업 생산 역시 금융·보험업(12.7%)의 호조로 전년 대비 5.1% 늘었다.

KDI는 그러나 “중동 전쟁 지속에 따른 경기 하방 위험도 존재한다”고 평가했다. 중동 전쟁의 영향이 3월 실물지표에 가시적으로 드러나지 않았지만, 원유 수송 차질로 생산 비용이 증가하는 등 경기 하방 위험이 지속되고 있다고 우려했다.

그러면서 대표적인 위험 신호로 물가 상승을 짚었다. 4월 소비자물가는 석유류(9.9%→21.9%)를 중심으로 전월(2.2%)보다 높은 2.6%의 상승률을 기록했다.

석유류 가격 상승이 근원물가에는 아직 뚜렷이 파급되지 않았으나 기대인플레이션율은 2월 2.6%, 3월 2.7%, 4월 2.9%로 점차 높아졌다. 건설비용 상승은 향후 건설투자 회복을 가로막을 수 있는 요소로 지목됐다.

소비자심리지수는 107.0에서 99.2로 떨어져 소비 심리 위축을 반영했다.

KDI는 “중동 전쟁에 따른 대외 불확실성은 반도체 부문 이외의 설비투자에도 부정적으로 작용할 가능성이 있다”고 지적했다.