장동혁 국민의힘 대표 지역 행보에 수도권은 배제, 영남 올인 전략?…상호 필요의 결과물

장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 지역 방문 행보를 재개했지만 수도권은 제외하고 있다. 장 대표 방문을 거부하는 수도권 후보들의 입장, 당선 가능성이 높고 환영받을 수 있는 지역에 집중하겠다는 장 대표 판단이 맞물린 결과로 해석된다.

장 대표는 12일 오전에는 충남 천안에서 열린 충남도당 당직자회의 및 필승결의대회에, 오후에는 대구에서 열린 경북도당 선거대책위 발대식에 참석했다. 장 대표는 전날에는 울산시당 선대위 발대식 및 후보자 공천장 수여식에 참석했다.

장 대표의 방문 지역에는 수도권이 빠져 있다. 이날 오전에는 서울시당 선대위 개소식이, 오후에는 유정복 인천시장 캠프 개소식도 있었다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 국회에서 기자들이 ‘당 지도부가 수도권과 거리두기를 하는 것이냐’는 취지로 묻자 “당대표에게 필승결의대회 출석 요청이 많고, 각 지역에 있기 때문에 모든 지역은 못 가고 최대한 가려고 노력하고 있다”며 “요청받은 곳은 가고, 요청하지 않고 독자 행보하는 분도 있다”고 말했다.

장 대표의 지역 선택은 수도권과 영남권의 다른 기류가 반영된 결과로 풀이된다. 수도권 후보들은 장 대표 방문이 선거 운동에 도움이 되지 않는다고 본다. 서울시당은 독자 선대위를 꾸리겠다는 입장을 밝혀왔고, 오세훈 서울시장 후보는 장 대표와의 거리두기를 해왔다. 주광덕 경기 남양주시장 후보는 전날 국회에서 기자회견을 열고 “장 대표가 2선으로 후퇴하지 않는다면 이번 지방선거에서 (선관위에) 후보 등록을 하지 않겠다”고 밝혔다.

당권파 내에서도 후보가 원하지 않는 지역을 당 지도부가 방문할 필요는 없다는 목소리가 나온다. 한 당 지도부 소속 의원은 기자에게 “굳이 요청하지 않는데 갈 필요는 없지 않느냐”고 말했다. 한 당권파 인사는 “정원오 (더불어민주당 서울시장) 후보가 이재명 대통령이랑 디커플링(탈동조화)한다고 하면, 이 대통령 지지자들이 정 후보를 뽑겠느냐”며 “당대표랑 분리하려는 오세훈 후보를 장 대표 지지자들이 찍겠느냐. 오히려 떨어뜨려야 한다고 생각하는 당원들도 있다”고 말했다.

장 대표 입장에서도 지방선거 후 당권 유지를 위해 영남권 집중이 효율적이란 해석도 나온다. 당 관계자는 통화에서 “박근혜 전 대통령 탄핵 이후 홍준표 대표 시절 지방선거에서 2곳(대구·경북) 빼고 전부 내줬다”며 “계엄이 더 심각한 상황 아니냐. 영남권에서 4곳 이상 이긴다면 장 대표가 선전했다고 볼 수 있다”고 말했다.