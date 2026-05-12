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기상청 폭염중대경보·열대야주의보 신설···‘시간당 100㎜’ 호우 땐 재난문자 추가 발송

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본문 요약

기상청이 올여름 기후재난에 대비해 '폭염중대경보'와 '열대야주의보'를 신설하는 등 기상특보 체계를 강화한다.

기상청은 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 브리핑을 열고 "최근 5년간 전국 평균 폭염·열대야 일수와 집중호우 발생 빈도가 1970년대에 비해 2~3배가량 증가했다"며 "기후변화로 국민 안전이 위협받는 만큼 폭염중대경보, 열대야주의보, 호우특보 해제 예고제 등을 도입해 기상특보 체계를 대폭 강화하겠다"고 밝혔다.

폭염중대경보는 기존 폭염주의보·폭염경보보다 한 단계 높은 최상위 폭염특보다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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기상청 폭염중대경보·열대야주의보 신설···‘시간당 100㎜’ 호우 땐 재난문자 추가 발송

입력 2026.05.12 16:54

  • 오경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

폭염이 지속되고 있는 2024년 6월27일 서울 광화문 네거리에서 시민들이 더위를 피해 발걸음을 재촉하고 있다. 성동훈 기자

폭염이 지속되고 있는 2024년 6월27일 서울 광화문 네거리에서 시민들이 더위를 피해 발걸음을 재촉하고 있다. 성동훈 기자

기상청이 올여름 기후재난에 대비해 ‘폭염중대경보’와 ‘열대야주의보’를 신설하는 등 기상특보 체계를 강화한다. 폭염특보 개편은 18년 만이다.

기상청은 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 브리핑을 열고 “최근 5년간 전국 평균 폭염·열대야 일수와 집중호우 발생 빈도가 1970년대에 비해 2~3배가량 증가했다”며 “기후변화로 국민 안전이 위협받는 만큼 폭염중대경보, 열대야주의보, 호우특보 해제 예고제 등을 도입해 기상특보 체계를 대폭 강화하겠다”고 밝혔다.

폭염중대경보는 기존 폭염주의보·폭염경보보다 한 단계 높은 최상위 폭염특보다. 일 최고체감온도가 38도 이상이거나 일 최고기온이 39도 이상으로 예상되면 발효된다. 기존 폭염경보는 일 최고체감온도가 35도 이상인 상태, 폭염주의보는 일 최고체감온도가 33도 이상인 상태가 이틀 이상 이어질 것으로 예상될 때 내려진다.

기상청은 “폭염중대경보는 건강한 성인을 포함해 모든 국민에게 중대한 피해 위험이 예상되는 상황에 발효된다”며 “발효 시 야외활동을 중단하고 냉방시설이 있는 장소나 무더위 쉼터 등 시원한 곳에서 충분히 휴식해야 한다”고 설명했다.

야간 폭염에 대응하기 위한 열대야주의보도 새롭게 도입된다. 열대야주의보는 폭염주의보 수준 이상인 지역에서 밤 최저기온이 25도 이상일 것으로 예상될 때 발표된다. 다만 지형 영향과 도시 열섬효과 등을 고려해 인구 50만명 이상의 대도시와 해안·도서지역의 경우 26도 이상, 제주도는 27도 이상일 때 발효하기로 했다.

집중호우 대응 체계도 강화한다. 올여름부터는 1시간 누적강우량이 100㎜ 이상인 재난성호우가 발생할 경우 긴급재난문자를 추가로 발송한다. 재난성호우 긴급재난문자는 1시간 누적강수량이 100㎜ 이거나, 1시간 누적강수량이 85㎜ 이상이면서 15분 누적강수량이 25㎜ 이상으로 관측될 때 발송된다.

기존 호우 긴급재난문자는 1시간 누적강우량이 50㎜ 이상이면서 3시간 누적강우량이 90㎜ 이상으로 예상될 때 혹은 1시간 누적강우량이 72㎜ 이상일 때 발송됐다.

기상청은 이와 함께 최대 2~3일 전부터 호우 발생 가능성 정보를 제공하고, 호우 위험이 종료되는 시점을 알리는 호우특보 해제 예고제도 도입하기로 했다. 해제 예고제는 올해 수도권에서 시범 운영한 뒤 전국으로 확대할 계획이다.

기상청은 또 기존에는 183개 구역으로 운영하던 특보 구역을 235개로 세분화했다. 기상청은 “지형과 기상·기후 특성, 기상관측망 운영현황 등을 종합적으로 고려해 특보 구역을 보다 세밀하게 나눴다”고 했다.

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