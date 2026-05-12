기상청 폭염중대경보·열대야주의보 신설···‘시간당 100㎜’ 호우 땐 재난문자 추가 발송

기상청이 올여름 기후재난에 대비해 ‘폭염중대경보’와 ‘열대야주의보’를 신설하는 등 기상특보 체계를 강화한다. 폭염특보 개편은 18년 만이다.

기상청은 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 브리핑을 열고 “최근 5년간 전국 평균 폭염·열대야 일수와 집중호우 발생 빈도가 1970년대에 비해 2~3배가량 증가했다”며 “기후변화로 국민 안전이 위협받는 만큼 폭염중대경보, 열대야주의보, 호우특보 해제 예고제 등을 도입해 기상특보 체계를 대폭 강화하겠다”고 밝혔다.

폭염중대경보는 기존 폭염주의보·폭염경보보다 한 단계 높은 최상위 폭염특보다. 일 최고체감온도가 38도 이상이거나 일 최고기온이 39도 이상으로 예상되면 발효된다. 기존 폭염경보는 일 최고체감온도가 35도 이상인 상태, 폭염주의보는 일 최고체감온도가 33도 이상인 상태가 이틀 이상 이어질 것으로 예상될 때 내려진다.

기상청은 “폭염중대경보는 건강한 성인을 포함해 모든 국민에게 중대한 피해 위험이 예상되는 상황에 발효된다”며 “발효 시 야외활동을 중단하고 냉방시설이 있는 장소나 무더위 쉼터 등 시원한 곳에서 충분히 휴식해야 한다”고 설명했다.

야간 폭염에 대응하기 위한 열대야주의보도 새롭게 도입된다. 열대야주의보는 폭염주의보 수준 이상인 지역에서 밤 최저기온이 25도 이상일 것으로 예상될 때 발표된다. 다만 지형 영향과 도시 열섬효과 등을 고려해 인구 50만명 이상의 대도시와 해안·도서지역의 경우 26도 이상, 제주도는 27도 이상일 때 발효하기로 했다.

집중호우 대응 체계도 강화한다. 올여름부터는 1시간 누적강우량이 100㎜ 이상인 재난성호우가 발생할 경우 긴급재난문자를 추가로 발송한다. 재난성호우 긴급재난문자는 1시간 누적강수량이 100㎜ 이거나, 1시간 누적강수량이 85㎜ 이상이면서 15분 누적강수량이 25㎜ 이상으로 관측될 때 발송된다.

기존 호우 긴급재난문자는 1시간 누적강우량이 50㎜ 이상이면서 3시간 누적강우량이 90㎜ 이상으로 예상될 때 혹은 1시간 누적강우량이 72㎜ 이상일 때 발송됐다.

기상청은 이와 함께 최대 2~3일 전부터 호우 발생 가능성 정보를 제공하고, 호우 위험이 종료되는 시점을 알리는 호우특보 해제 예고제도 도입하기로 했다. 해제 예고제는 올해 수도권에서 시범 운영한 뒤 전국으로 확대할 계획이다.

기상청은 또 기존에는 183개 구역으로 운영하던 특보 구역을 235개로 세분화했다. 기상청은 “지형과 기상·기후 특성, 기상관측망 운영현황 등을 종합적으로 고려해 특보 구역을 보다 세밀하게 나눴다”고 했다.