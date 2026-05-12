홍수 대비 ‘물그릇’ 10억4000만t 확보…서울 6개 구에 도시침수예보

정부가 농업용 저수지와 댐, 하굿둑 등 이른바 ‘숨은 물그릇’을 비워 홍수에 대응한다. 서울 강남역 일대 등 6개 구에는 ‘도시침수예보’를 신설해 주민들에게 재난 위험을 알린다.

기후에너지환경부는 12일 이 같은 내용을 담은 ‘2026년 여름철 홍수 대책’을 국무회의에서 보고했다.

올여름(6∼7월) 강수량은 평년(373.7~509.8㎜)과 비슷하겠지만, 대기 불안정의 영향으로 많은 좁은 지역에 한꺼번에 많은 비가 내릴 가능성이 있다. 기후부는 지난해 7월 충남 서산과 예산, 경남 산청, 경기 가평 등에 500년 빈도의 호우가 발생하는 등 극한 호우가 일상화됐다고 설명했다.

정부는 먼저 기존의 여유 있는 물그릇에 채워진 물을 빼 홍수조절용량을 늘린다. 농업용 저수지는 용수 공급과 사전방류를 통해 홍수조절용량 4억2000만t을 추가로 확보한다. 여기에 3개 하굿둑(금강·영산강·낙동강)과 아산만 방조제도 홍수기 운영 기준을 고쳐 최대 1억5000만t의 물그릇을 확보한다는 구상이다.

한국수력원자력이 운영하는 발전댐의 홍수조절용량은 기존 3억8000만t에서 최대 8억5000만으로 2배 이상 확대한다. 수력발전댐 역시 사전방류로 수위를 낮춰 4억4000만t의 홍수조절용량을 확보한다. 기존 숨은 물그릇을 활용해 추가로 늘린 홍수조절용량은 총 10억4000만t으로, 올여름 전체 홍수조절용량은 118억6000만t에 달한다.

송호석 기후부 수자원정책관은 “숨은 물그릇을 통해 확보한 홍수조절용량은 한탄강댐 약 3개를 운영하는 효과와 유사하다”며 “댐 건설 없는 홍수조절용량을 통해 4조원의 예산절감 효과가 기대된다”고 했다.

이와 함께 정부는 홍수에 대한 예측체계를 강화해 대응 ‘골든 타임’을 확보한다.

먼저 서울 강남역 및 신대방역 일원 6개 자치구 주민에게는 도시 침수 실황 정보를 담은 대국민 알림이 발송된다. 침수 가능성이 예측되면 ‘침수주의보’를 발령하고, 실시간 침수 발생 또는 발생이 확실시 될 때는 ‘침수경보’를 내린다.

긴급 재난문자 체계도 정비한다. 기존에 안전안내문자로 발송하던 홍수정보 ‘심각’ 단계 정보는 휴대전화 최대 볼륨(40dB 이상)으로 알리는 ‘긴급재난문자’로 격상해 발송한다. 홍수정보 ‘심각’ 단계는 하천 범람이 임박한 상태지만, 이전에는 ‘안전안내문자’로 발송돼 신속한 대피가 어려웠다.