하루 7000보에 500원···“걷테크, 쏠쏠하네유~”

충북 괴산 ‘걷다보니 통장부자’ 프로 ‘월 최대 1만원’ 지역화폐 인센티브 지난달 참여자 87.5% 증가, 인기몰이

충북 괴산군이 지역 주민들의 건강증진을 위해 도입한 ‘걷다보니 통장부자’ 사업이 인기를 끌고 있다.

12일 괴산군에 따르면 지난 2월 도입된 이 사업은 군민이 하루 7000보를 걸으면 500원을 적립해 주는 프로그램이다. 적립금은 월 최대 1만 원까지 지역화폐 인센티브로 받을 수 있다.

사업 초기인 2월에는 3423명이 참여했고, 지난달에는 6419명으로 87.5% 늘었다. 군은 지난달 참여자 중 5594명에게 4377만6000원 인센티브를 지급했다.

참여 증가세는 계속되고 있다. 지난 8일 기준 참여자는 6611명으로, 지난달보다 192명이 증가했다. 괴산군 전체인구 3만7473명의 17.6%가 참여하는 셈이다.

괴산군이 이번 사업을 추진한 이유는 지역주민들의 건강을 위해서다. 괴산군은 65세 이상 노인 인구비율이 43.4%(1만6284명)으로 초고령화 사회에 진입한 지 오래다. 노인 의료비 예산도 2024년 64억 원에서 2025년 99억 원으로 35억 원 증가하는 등 부담이 커지고 있다.

괴산군은 많은 군민이 이 사업에 참여할 수 있도록 홍보에 열을 올리고 있다. 11개 읍·면 주민센터와 보건지소, 보건진료소에 사업을 홍보하는 포스터 등을 부착했다. 11개 읍·면 이장단협의회와 주민자치위원회에도 사업 참가를 유도하고 있다.

괴산군은 이번 사업이 정착되면 주민들이 일상 속 자발적인 걷기를 통해 건강을 지킬 것으로 기대하고 있다. 괴산군 관계자는 “군민이 건강도 챙기고 경제적 혜택도 누릴 수 있도록 사업을 적극적으로 운영하겠다”고 말했다.