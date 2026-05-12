창간 80주년 경향신문

하루 7000보에 500원···“걷테크, 쏠쏠하네유~”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

충북 괴산군이 지역 주민들의 건강증진을 위해 도입한 '걷다보니 통장부자' 사업이 인기를 끌고 있다.

괴산군 전체인구 3만7473명의 17.6%가 참여하는 셈이다.

괴산군이 이번 사업을 추진한 이유는 지역주민들의 건강을 위해서다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

하루 7000보에 500원···“걷테크, 쏠쏠하네유~”

입력 2026.05.12 17:43

수정 2026.05.12 17:55

펼치기/접기
  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북 괴산 ‘걷다보니 통장부자’ 프로

‘월 최대 1만원’ 지역화폐 인센티브

지난달 참여자 87.5% 증가, 인기몰이

충북 괴산군의 ‘걷다보니 통장부자’ 사업에 참여한 주민들이 산책을 하고 있다. 괴산군 제공.

충북 괴산군의 ‘걷다보니 통장부자’ 사업에 참여한 주민들이 산책을 하고 있다. 괴산군 제공.

충북 괴산군이 지역 주민들의 건강증진을 위해 도입한 ‘걷다보니 통장부자’ 사업이 인기를 끌고 있다.

12일 괴산군에 따르면 지난 2월 도입된 이 사업은 군민이 하루 7000보를 걸으면 500원을 적립해 주는 프로그램이다. 적립금은 월 최대 1만 원까지 지역화폐 인센티브로 받을 수 있다.

사업 초기인 2월에는 3423명이 참여했고, 지난달에는 6419명으로 87.5% 늘었다. 군은 지난달 참여자 중 5594명에게 4377만6000원 인센티브를 지급했다.

참여 증가세는 계속되고 있다. 지난 8일 기준 참여자는 6611명으로, 지난달보다 192명이 증가했다. 괴산군 전체인구 3만7473명의 17.6%가 참여하는 셈이다.

괴산군이 이번 사업을 추진한 이유는 지역주민들의 건강을 위해서다. 괴산군은 65세 이상 노인 인구비율이 43.4%(1만6284명)으로 초고령화 사회에 진입한 지 오래다. 노인 의료비 예산도 2024년 64억 원에서 2025년 99억 원으로 35억 원 증가하는 등 부담이 커지고 있다.

괴산군은 많은 군민이 이 사업에 참여할 수 있도록 홍보에 열을 올리고 있다. 11개 읍·면 주민센터와 보건지소, 보건진료소에 사업을 홍보하는 포스터 등을 부착했다. 11개 읍·면 이장단협의회와 주민자치위원회에도 사업 참가를 유도하고 있다.

괴산군은 이번 사업이 정착되면 주민들이 일상 속 자발적인 걷기를 통해 건강을 지킬 것으로 기대하고 있다. 괴산군 관계자는 “군민이 건강도 챙기고 경제적 혜택도 누릴 수 있도록 사업을 적극적으로 운영하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글