[단독] 이 대통령, 13일 미 베선트 접견한다

이재명 대통령이 오는 13일 스콧 베선트 미국 재무부 장관을 접견한다. 이번 접견은 오는 14일 중국 베이징에서 열리는 미·중 정상회담을 하루 앞둔 시점에 이뤄지는 것이다. 이 대통령과 베선트 장관이 국제 정세에 대해 폭넓게 논의할 것으로 전망된다.

이 대통령이 미·중 정상회담을 앞두고 중국 측과의 사전 조율을 위해 13일 서울을 찾는 베선트 장관의 예방을 받을 예정이라고 강유정 청와대 수석대변인이 12일 밝혔다.

이 대통령은 베선트 장관을 접견하고 지난 3월말 개최가 예정됐다 한 차례 연기된 미·중 정상회담에 거는 기대와 최근 국제 정세 등에 관해 의견을 교환할 것으로 전망된다.한·미 관세협상 후속 조치인 대미투자 프로젝트 등 양국 경제·통상 현안에 대한 대화가 오갈지도 주목된다.

베선트 장관의 방한은 오는 13~15일 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞두고 미·중 무역대표단이 서울에서 사전 조율을 진행하기로 하면서 성사됐다.

앞서 베선트 장관은 지난 10일(현지시간) 엑스를 통해 중국의 허리펑 국무원 부총리와 회담을 위해 서울에 방문할 예정이라고 밝혔다.

허리펑 부총리는 이날 인천국제공항을 통해 한국에 도착했다고 로이터통신이 보도했다. 청강 중국 국제무역담판대표(상무부 부부장)도 허 부총리와 동행했다.

중국 상무부 대변인은 전날 홈페이지를 통해 “중·미 양측 협의에 따라 허리펑 중국 국무원 부총리가 12∼13일 한국을 방문해 미국 측과 경제·무역 협상을 진행한다”고 밝혔다.