특검, ‘명태균 여론조사 수수’ 윤석열 징역 4년 구형

윤 “대선 압승 확신, 명씨 여론조사 신경 안 썼다”

민중기 특별검사팀이 정치브로커 명태균씨로부터 무상 여론조사를 수수한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 징역 4년을 구형했다. 1심 판결은 다음달 23일 나온다.

서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 12일 윤 전 대통령과 명씨의 정치자금법 위반 사건 결심 공판을 열었다. 특검팀은 이날 “피고인들의 범행은 민주정치의 건전한 발전에 대한 열망을 무너뜨렸다”며 징역 4년·추징금 1억3720만원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 함께 재판에 넘겨진 명씨에 대해서는 징역 3년을 구형했다.

특검팀은 이어 “대통령은 국민 전체에 봉사해야 하고, 국민은 대통령에게 청렴성과 도덕성을 요구한다”며 “그런데 피고인은 당선 유력 지위를 이용해 2억7700만원 상당의 여론조사를 무상으로 받고 국민의힘 선거 공천 과정에 개입했다”고 했다.

윤 전 대통령 측은 “여론조사를 명씨에게 의뢰한 적이 없고, 여론조사 결과를 전달하는 건 명씨의 영업방식일 뿐”이라며 무죄가 선고돼야 한다고 주장했다. 윤 전 대통령 측 변호인은 “여론조사의 실시 여부나 그 수행 방식에 대한 의사결정, 공표 및 배포 상대방은 모두 명씨가 결정했다”며 “피고인 부부는 명씨가 실시한 여론조사 결과를 배포받는 수많은 상대방들 중 하나였을 뿐”이라고 했다.

이날 재판에선 윤 전 대통령과 명씨에 대한 피고인신문도 진행됐다. 윤 전 대통령은 “저는 (대선에서) 상당한 차이로 당선될 거라는 확신을 가져보지 않은 적이 없다”며 “공직에 있을 때부터 여론조사는 (지지율이) 높게 나왔기 때문에 크게 신경을 쓰지 않았다”고 말했다. 명씨에게 ‘내가 유리하게 나온 여론조사를 해달라’고 부탁할 이유가 없었고, 명씨로부터 받은 여론조사 결과가 자신에게 특별히 유리한 것도 아니었다는 취지다.

윤 전 대통령은 최후진술에서도 “대선후보 부부가 개인적으로 직접 여론조사를 의뢰했다는 발상에 근거한 기소 자체가 상식에 반한다”며 “저는 명씨의 생업이 무엇인지도 몰랐고, 이런 여론조사를 돈을 들여 할 이유도 없다”고 말했다. 명씨는 “억울함이 없도록 잘 살펴봐달라”고만 했다.

윤 전 대통령은 김건희 여사와 공모해 2021년 6월부터 2022년 3월까지 명씨로부터 2억7000만원 상당의 여론조사를 무상으로 제공받았다는 혐의로 지난해 12월 기소됐다. 명씨에겐 같은 기간 윤 전 대통령 부부에게 2억7000만 원 상당의 여론조사를 무상으로 기부한 혐의가 적용됐다. 김건희 특검팀은 윤 전 대통령 부부가 여론조사를 받은 대가로 2022년 6·1국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원 등이 공천을 받도록 영향력을 행사했다고 의심한다.

재판부는 오는 6월23일 판결을 선고하겠다고 밝혔다. 같은 혐의로 먼저 기소됐던 김 여사의 재판에서 1심과 2심 법원은 모두 무죄를 선고했다. 김 여사 사건의 1심과 2심 재판부는 명씨가 제공한 여론조사는 윤 전 대통령 부부의 ‘재산상 이득’으로 볼 수 없고, 명씨가 제공한 여론조사는 본래 예정돼있던 것이었을뿐 윤 전 대통령과 사전 공모해 실시한 게 아니라고 봤다.