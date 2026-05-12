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광화문광장 ‘감사의 정원’ 논란 속 준공…‘받들어총’ 조형물 풍자 퍼포먼스

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광화문광장 ‘감사의 정원’ 논란 속 준공…‘받들어총’ 조형물 풍자 퍼포먼스

입력 2026.05.12 20:24

수정 2026.05.12 20:26

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[포토뉴스]광화문광장 ‘감사의 정원’ 논란 속 준공…‘받들어총’ 조형물 풍자 퍼포먼스

6·25전쟁 참전국을 기리기 위해 서울 광화문광장에 조성한 ‘감사의 정원’ 준공식이 열린 12일 종이봉투를 얼굴에 쓴 예술가들이 ‘받들어총’ 조형물 앞에서 삽과 파리채, 인형 등을 이용한 집총경례 퍼포먼스를 하고 있다. 100m 높이의 태극기 게양대가 설치될 예정이었던 감사의 정원에는 시민단체의 반대에 부딪혀 23개의 돌기둥인 ‘받들어총’ 조형물이 설치됐지만 논란은 계속되고 있다.

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