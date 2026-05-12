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본문 요약

장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 지역 방문 행보를 재개했지만 수도권은 제외하고 있다.

수도권 후보들은 장 대표 방문이 선거에 도움이 되지 않는다고 본다.

서울시당은 독자 선대위를 꾸리겠다고 했고, 오세훈 서울시장 후보는 장 대표와 거리를 둬왔다.

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국힘 환영받을 곳으로만 간다…장동혁의 ‘수도권 회피 전략’

입력 2026.05.12 20:29

수정 2026.05.12 20:30

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  • 박순봉 기자

  • 기사를 재생 중이에요

영남 위주로 비수도권 집중 행보

수도권 후보들 ‘거리 두기’ 반영

당권파 내부서도 “갈 필요 없어”

장동혁 국민의힘 대표(왼쪽)가 12일 충남 천안시 김태흠 충남지사 후보 선거사무소에서 김 후보에게 공천장을 수여한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표(왼쪽)가 12일 충남 천안시 김태흠 충남지사 후보 선거사무소에서 김 후보에게 공천장을 수여한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 지역 방문 행보를 재개했지만 수도권은 제외하고 있다. 장 대표 방문을 거부하는 수도권 후보들의 입장과 당선 가능성이 높고 환영받을 수 있는 지역에 집중하겠다는 장 대표 판단이 맞물린 결과로 해석된다.

장 대표는 12일 오전 충남 천안에서 열린 충남도당 당직자회의 및 필승결의대회에, 오후에는 대구에서 열린 경북도당 선거대책위 발대식에 참석했다. 장 대표는 전날에는 울산시당 선대위 발대식 및 후보자 공천장 수여식에 참석했다.

장 대표의 방문 지역에는 수도권이 빠져 있다. 이날 오전에 서울시당 선대위 개소식이, 오후에는 유정복 인천시장 후보 캠프 개소식이 있었다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 기자들이 ‘당 지도부가 수도권과 거리 두기를 하는 것이냐’는 취지로 묻자 “당대표에게 필승결의대회 출석 요청이 많고, 각 지역에서 (요청이) 있기 때문에 모든 지역은 못 가고 최대한 가려고 노력하고 있다”며 “요청받은 곳은 가고, 요청하지 않고 독자 행보하는 분도 있다”고 말했다.

장 대표의 지역 선택은 수도권과 영남권의 다른 분위기가 반영된 결과로 풀이된다.

수도권 후보들은 장 대표 방문이 선거에 도움이 되지 않는다고 본다. 서울시당은 독자 선대위를 꾸리겠다고 했고, 오세훈 서울시장 후보는 장 대표와 거리를 둬왔다. 주광덕 경기 남양주시장 후보는 전날 “장 대표가 2선으로 후퇴하지 않는다면 이번 지방선거에서 (선관위에) 후보 등록을 하지 않겠다”고 했다.

당권파 내에서도 후보가 원하지 않는 지역을 당 지도부가 방문할 필요는 없다는 목소리가 나온다. 한 당권파 인사는 “당대표랑 분리하려는 오세훈 후보를 장 대표 지지자들이 찍겠느냐. 오히려 떨어뜨려야 한다고 생각하는 당원들도 있다”고 했다.

장 대표 입장에서는 지방선거 후 당권 유지를 위해 영남권 집중이 효율적이란 해석도 나온다. 당 관계자는 통화에서 “박근혜 전 대통령 탄핵 이후 홍준표 대표 시절 지방선거에서 2곳(대구·경북) 빼고 전부 내줬다”며 “영남권에서 4곳 이상 이긴다면 장 대표가 선전했다고 볼 수 있다”고 말했다.

국민의힘은 13일 ‘국민무시 심판 공소취소 저지’란 이름의 중앙당 선대위를 출범한다. 장 대표가 상임선대위원장을, 송언석 원내대표와 최고위원 등 당 지도부가 공동선대위원장을 맡았다. 공소취소 특검법 저지 위원회를 구성하고, 위원장으로 주진우 의원을 인선했다. 상임선대위원장 중 외부 인사는 심교언 건국대 부동산학과 교수가 포함됐다.

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