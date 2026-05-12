한 “한반도 방위 주도” 미 “방위비 분담” 할 말만 했다

공동보도문에 핵잠 빠져…양국, 외교 안보 현안 인식차만 확인

“우리 주도의 한반도 방위를 실현할 수 있도록 노력을 다하고 있다.”(안규백 국방장관)



“진정한 (방위비) 부담 분담은 회복력 있는 동맹의 토대.”(피트 헤그세스 미국 국방장관)



11일(현지시간) 미국 버지니아주 미 국방부 청사에서 열린 한·미 국방장관 회담을 두고 동맹 현안에 대한 양국의 인식차를 재확인한 자리였다는 평가가 나온다. 두 장관은 모두발언에서 자국의 관심사를 강조했고, 회담 후 발표된 공동보도문에는 한국의 핵심 의제였던 핵추진잠수함 건조 협력이 명시적으로 포함되지 않았다. 미국이 외교안보 의제를 한국의 대미 투자 이행, 쿠팡 문제 등과 연계하며 협의에 속도가 나지 않는 상황이 재차 드러났다는 지적도 제기된다.



헤그세스 장관은 회담 모두발언에서 미국의 대이란 군사작전과 함께 한국의 국방비 증액, 방위비 분담 문제를 언급했다. 헤그세스 장관은 “한국의 국방비 증액 약속과 (자국 방위에서) 주도적 책임을 맡으려는 리더십은 매우 중요하다”고 말했다.



뒤이어 발언한 안 장관은 “국방비 증액 등을 통해 핵심 국가 국방 역량을 확보해 우리 주도의 한반도 방위를 실현할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있다”며 “이번 회담은 작년 (10월 경주에서 개최된) 정상 간 (회담에 대한) 공동설명서(팩트시트)와 57차 한·미 안보협의회(SCM)의 성과를 평가하고 앞으로 동맹이 나가야 할 방향에 대해서 소통하는 소중한 기회”라고 했다. 전시작전통제권 전환과 한국의 핵추진잠수함 건조를 위한 논의 필요성을 강조한 것으로 해석된다. 한·미 장관 모두 자국이 우선시하는 현안을 일방적으로 발언한 셈이다.



한·미 양측이 회담 결과를 정리해 발표한 공동보도문도 비슷한 양상이었다. 헤그세스 장관은 동맹 현대화, 안 장관은 한반도 방위 주도 등을 언급했다. 안 장관이 출국 전 방미 핵심 의제로 꼽았던 전작권 전환 시점이나 핵추진잠수함에 대한 내용은 공동보도문에 없었다.



한·미 동맹 주요 현안에 대한 양국의 간극이 재차 드러났다는 평가가 나온다. 전작권 전환 목표 연도와 관련해 정부는 2028년을 검토하고 있지만, 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 지난달 미 의회 청문회에서 2029년 1분기를 언급한 바 있다. 지난해 한·미 정상이 합의한 한국의 핵추진잠수함 건조와 관련한 후속 협의는 미국이 대미 투자 지연, 쿠팡 사태 등을 문제 삼으며 진도가 나가지 않고 있다.



12~13일에는 미국 워싱턴에서 한·미 국방당국 차관보급 회의체인 한·미 통합국방협의체(KIDD)가 개최된다. 이를 하루 앞두고 안 장관이 헤그세스 장관을 만났다는 사실 자체가 한·미 논의가 순탄치 않다는 것을 보여준다는 분석도 나온다.

