이 대통령, 13일 ‘미·중 경제수장’ 베선트·허리펑 만난다

미·중 정상회담 하루 앞두고 접견 국무회의서 적극 재정 강조하며 “돌림노래처럼 긴축 강요” 비판

이재명 대통령이 13일 스콧 베선트 미국 재무부 장관과 허리펑 중국 국무원 부총리를 각각 접견한다. 이번 접견은 오는 14일 중국 베이징에서 열리는 미·중 정상회담을 하루 앞두고 두 사람이 서울에서 사전 고위급 회담을 갖기 위해 방한하는 계기에 마련됐다.



청와대 핵심 관계자는 이 대통령이 13일 청와대에서 베선트 장관과 허 부총리의 예방을 받을 예정이라고 12일 밝혔다.



이 대통령은 두 사람과의 접견에서 지난 3월 말 열리기로 예정됐다가 한 차례 연기된 미·중 정상회담에 거는 기대와 최근 국제정세 등에 관해 의견을 교환할 것으로 보인다.



베선트 장관과의 접견에서는 한·미 관세 협상 후속 조치인 대미 투자 프로젝트 등 양국 경제·통상 현안에 대한 대화가 오갈지도 주목된다.



두 사람의 방한은 13~15일 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞두고 미·중 무역대표단이 서울에서 사전 조율을 진행하기로 하면서 성사됐다. 앞서 베선트 장관은 지난 10일(현지시간) 엑스를 통해 12일 일본을 방문해 다카이치 사나에 일본 총리를 만난 뒤 13일 중국의 허리펑 국무원 부총리와 회담을 위해 서울에 방문할 예정이라고 밝혔다. 중국 상무부 대변인도 전날 홈페이지를 통해 “중·미 양측 협의에 따라 허리펑 국무원 부총리가 12∼13일 한국을 방문해 미국 측과 경제·무역 협상을 진행한다”고 밝혔다.



허 부총리는 회담을 하루 앞둔 이날 인천국제공항을 통해 한국에 도착했다고 로이터통신이 보도했다. 청강 중국 국제무역담판대표(상무부 부부장)도 허 부총리와 동행했다. 미·중이 정상회담을 위한 고위급 회담을 제3국인 한국에서 하는 것은 이례적으로 받아들여진다.



한편 이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 “국가채무를 명분으로 긴축을 강요하는 목소리가 마치 돌림노래처럼 사회 일각에 존재한다”며 “국민의 눈을 속이는 포퓰리즘적인 긴축재정론의 함정에 빠져서는 안 된다”고 말했다. 올해 반도체 산업 호황으로 초과 세수가 걷힐 것으로 예상되는 가운데, 내년에도 적극 재정을 펴겠다는 의지를 강조한 것으로 풀이된다.



이 대통령은 “(긴축재정론은) 사실상 민생 고통을 수수방관하라는 무책임한 목소리”라며 “정부는 적극적 재정정책을 통해 국민 경제 대도약의 발판을 닦는 데 역량을 집중해야 한다”고 말했다. 그러면서 “이런 기조를 바탕으로 하반기 경제성장 전략 수립과 내년도 예산 편성에 임해달라”고 했다.



이 대통령은 정부의 재정 여력이 충분하다는 점도 강조했다. 이 대통령은 “우리나라의 명목상 채무가 아닌 실제 채무와 채권이 얼마나 있는지를 따진 실질적 채무를 살펴보면 국내총생산(GDP) 대비 10% 정도”라며 “다른 어느 나라보다 국가채무 구조가 우량하다는 뜻”이라고 말했다.



이 대통령은 “한때 절약이 미덕일 때가 있었지만 지금은 돈이 안 돌아서 문제인 사회가 됐다”며 “소비가 미덕인 시대가 된 것”이라고 했다. 그는 “아무 때나 막 쓰자는 것이 아니다. 자꾸 빚을 낼 일도 아니다”라면서도 “지금 같은 위기 시대에는 투자를 통해 경제가 순환하게 하는 게 정부의 역할”이라고 했다.

