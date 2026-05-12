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박형준 “까르띠에 시계 받았나” 전재수 “엘시티 왜 안 팔았나”…부산시장 후보 토론회

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본문 요약

6·3 지방선거에서 부산시장 자리를 놓고 맞붙는 전재수 더불어민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보가 12일 첫 TV토론회에서 '통일교 금품 수수' 의혹과 '엘시티 특혜 분양' 의혹을 두고 날선 공방을 벌였다.

전 후보는 " 엘시티를 팔겠다고 시민들께 약속하지 않았나. 아직도 안 팔고 있다"며 "가장 쉽게 지킬 수 있는 약속조차 지키지 않으면서 거짓말 아닌가. 그러면서 전재수를 향해 거짓말 프레임을 씌우고 있다"고 말했다.

박 후보는 "엘시티 팔겠다는 약속은 제가 기자가 묻는 데 답변한 것인데 '시민들에게 약속했다'고 말씀하셔도 받아들이겠다"며 "팔겠다고 공언한 것을 지키지 못한 건 죄송스럽게 생각한다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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박형준 “까르띠에 시계 받았나” 전재수 “엘시티 왜 안 팔았나”…부산시장 후보 토론회

입력 2026.05.12 20:59

수정 2026.05.12 21:21

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  • 박하얀 기자

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6·3 지방선거 부산시장 선거에 출마한 전재수 더불어민주당 후보(왼쪽)와 박형준 국민의힘 후보가 12일 부산 동구 MBC 스튜디오에서 열린 부산시장 후보 TV 토론회에 앞서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 부산시장 선거에 출마한 전재수 더불어민주당 후보(왼쪽)와 박형준 국민의힘 후보가 12일 부산 동구 MBC 스튜디오에서 열린 부산시장 후보 TV 토론회에 앞서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거에서 부산시장 자리를 놓고 맞붙는 전재수 더불어민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보가 12일 첫 TV 토론회에서 통일교 금품수수 의혹과 엘시티 특혜 분양 의혹을 두고 공방을 벌였다.

박 후보는 이날 부산MBC 주최로 열린 부산시장 후보 TV 토론회에서 “미국 닉슨 대통령이 도청이 아니라 거짓말을 해서 물러났다”며 전 후보의 통일교 금품수수 의혹을 꺼내 들었다.

박 후보는 “천정궁에 간 적이 있느냐” “까르띠에 시계를 안 받았다고 분명하게 답변할 수 있는가”라고 물었다. 전 후보는 “논란의 중심에 서게 된 것은 부산 시민들께 정말 송구스럽다”면서 “지난 4개월 동안 강도 높은 수사를 받았다”고 답했다.

박 후보가 “공소권 없음으로 무혐의 처리를 한 것이지, 의심되는 정황이 있고 그 사실들이 밝혀진 게 있다”며 “답변을 못 하는 이유가 (공직선거법상) 허위사실 공표에 걸릴까봐 그런 것 아닌가”라고 묻자, 전 후보는 “천정궁 나와서 만난 건 수사 결과에 나왔다”며 “조사 과정에서 일체의 불법적인 금품 수수가 없다고 일관되고 명확하게 진술했고, 수사 결과도 그렇게 나와 있다”고 말했다.

전 후보는 박 후보의 엘시티 특혜 분양 의혹을 꺼냈다. 전 후보는 “(박 후보는) 엘시티를 팔겠다고 시민들께 약속하지 않았나. 아직도 안 팔고 있다”며 “가장 쉽게 지킬 수 있는 약속조차 지키지 않으면서 거짓말 아닌가. 그러면서 전재수를 향해 거짓말 프레임을 씌우고 있다”고 말했다.

박 후보는 “엘시티를 팔겠다는 약속은 기자가 묻는 데 제가 답변한 것인데 (전 후보가) ‘시민들에게 약속했다’고 말씀하셔도 받아들이겠다”며 “팔겠다고 공언한 것을 지키지 못한 건 죄송스럽게 생각한다”고 말했다. 그는 “일종의 전세 피해자가 돼 집을 옮길 수 없는 개인 사정으로 못 팔고 있다”며 “미안한 마음에 제 부동산은 모두 기부했고 아내와 고액 기부를 해왔다. 제가 언제까지 팔겠다고는 이야기 안 했다. 지금 진행 중”이라고 했다.

전 후보는 마무리 발언에서 “귀중한 토론 시간이 상대방의 흑색선전, 네거티브로 흘러가선 안 된다”며 “행정·사법·금융·기업을 집적화하고 부산 시민들의 열정과 에너지를 모아 부산 해양수도 꿈을 완성하겠다”고 말했다. 박 후보는 “대통령이 공소취소 특검법이라는 유례도 없는 법을 밀어붙이려 하는데 민주공화국의 기본 원칙을 위배하는 이런 법안을 부산 시민이 용납해선 안 된다”며 “대통령에게 당당히 맞설 수 있는 시장이 필요하다”고 말했다.

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