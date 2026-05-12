‘무소속’ 김관영, 이원택과 전북 접전에…민주당 ‘촉각’

정청래, 호남 공천자대회 참석해

이 후보 손잡고 “꼭 당선시켜야”

밖에선 “정 대표 사퇴하라” 시위

지도부·김 후보, 경선 공방 계속

패배 땐 ‘당대표 책임론’ 나올 듯

식사 자리에서 현금을 제공했다는 의혹으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북지사가 6·3 지방선거에 무소속으로 출마하면서 여당 지도부와 김 지사의 갈등이 심화하고 있다. 현역 프리미엄이 있는 김 지사의 출마에 당 일각에서 위기감도 생기고 있다.



정청래 민주당 대표는 12일 전남 강진군에서 열린 전남·광주·전북 공천자대회에서 이원택 전북지사 후보를 향해 “우리가 꼭 당선시켜야 할 민주당 후보”라며 “민주당이 품고 있기 때문에 당선 가능성도 높고, 많은 사람에게 박수와 기대를 받고 있다”고 말했다.



대회장 앞에서는 일부 시위자들이 ‘정청래는 즉각 사죄하고 사퇴하라’ 등이 쓰인 손팻말을 들고 호남 지역 공천 문제에 항의했다. 정 대표는 “민주당은 당원이 당의 주인인 당원주권 정당”이라며 “그래서 이번 공천 경선 과정에서 당원주권 공천을 한 것”이라고 말했다.



민주당 지도부는 김 지사의 무소속 출마에 연일 강경 대응하고 있다. 강준현 수석대변인은 이날 KBS 라디오 <전격시사> 인터뷰에서 “당헌·당규를 보면 민주당 당원이 타당, 무소속을 돕는 건 해당”이라며 “방치할 수 없다”고 말했다. 조승래 사무총장은 지난 10일 김 지사에 대해 “영구 복당 불허 대상자”라고 했다.



김 지사 측은 “정청래 지도부가 민주당을 망치고 있다”며 “도민들이 김관영을 불러낸 이유는 정청래 지도부가 (김 지사의) 대리비 지급에 대한 징계 절차와 수위에 가혹했던 반면, 이원택 후보의 식사비 대납 사건은 봐주기로 일관하는 등 위임된 권력을 남용했기 때문”이라고 했다.



민주당 지지세가 높은 전북에서 무소속인 김 지사가 당선되면 정 대표 책임론이 불거질 수 있다. 오는 8월 당대표 선거를 앞두고 비당권파 의원들이 문제제기를 할 것으로 보인다. 한 비당권파 의원은 “무소속 후보가 선거운동을 한 지 2~3일밖에 안 됐는데 저렇게 (여론조사 결과가) 나온다는 건 조짐이 별로 안 좋은 것”이라면서 “공천이 불공정하다는 인식이 있는 것 같다”고 말했다.



전북지사 선거는 경선 내내 논란이 이어졌다. 여론조사 1위를 달리던 김 지사가 지난해 청년 당원 등에게 대리기사비 명목으로 현금을 나눠 준 사실이 드러나 제명됐다. 이원택·안호영 의원 간 양자 대결 구도가 형성된 후에는 이 의원의 식사비 대납 의혹이 불거졌다. 지난해 전북 정읍의 한 식당에서 이 의원과 지역 청년들이 만난 간담회 식사 비용을 김슬지 전북도의원이 대신 결제했다는 의혹이었다. 당 윤리감찰단은 하루 만에 이 의원에게 혐의가 없다고 결론을 내렸다. 이 의원이 후보로 확정되자 안 의원은 재조사를 촉구하며 단식 농성을 했다.

