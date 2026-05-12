홀로 주왕산 오른 소년, 끝내 내려오지 못했다

등산로 밖 골짜기서 숨진 채 발견 유족은 “오른 적 있어 혼자 보냈다” 경찰, 실족사 추정…경위 파악 중

“너무 안타깝죠. 등산로는 잘돼 있어도 경사가 급한 곳이 많아서 미끄러지면 위험하거든요.”



12일 경북 청송군 주왕산국립공원 주봉(해발 720.6m)으로 향하는 등산로에서 만난 한 등산객이 등산로 옆 깎아지른 듯한 비탈면을 가리키며 말했다. 이곳에서 이날 초등학생 A군(11)이 실종 사흘 만에 숨진 채 발견됐다.



대구에서 거주하는 A군은 지난 10일 가족과 함께 주왕산국립공원 내 사찰을 찾았다가 실종됐다. 국립공원 폐쇄회로(CC)TV에는 A군이 당일 오전 11시52분쯤 어머니와 함께 주봉 방향으로 향하는 모습이 담겼다. 경찰 등에 따르면 A군은 등산로 입구에서 “잠깐 혼자 올라갔다 오겠다”며 생수 한 병만 든 채 산에 올랐다. 휴대전화는 없었다. A군 어머니는 아이가 돌아오지 않자 같은 날 오후 5시53분쯤 119에 신고했다.



A군은 사흘 만인 이날 오전 10시13분쯤 주봉 인근 등산로로부터 약 400m 떨어진 곳에서 수색견에 의해 발견됐다. 샛길이나 탐방로가 없는 외진 곳으로 암벽과 수풀이 우거진 협곡 지형인 것으로 전해졌다. 수사당국은 A군이 등산로를 벗어나 약 400m가량 이동한 뒤 협곡 사이 급경사 구간으로 내려간 것으로 보고 있다. A군 가족은 경찰 등에 “A군이 1년 전에 주왕산을 찾았지만 힘들어해 중간에 하산한 적이 있다”며 “한번 오른 적이 있어 문제없다고 생각했다”고 진술한 것으로 파악됐다.



경찰은 A군 사망 경위와 관련해 여러 가능성을 열어두고 조사하고 있다. A군이 산길에서 길을 잃은 뒤 탈진이나 저체온증 증세를 겪었을 가능성과 이동 과정에서 실족했을 가능성 등을 함께 들여다보고 있다.

