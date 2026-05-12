제18회 중랑 서울장미축제 개막을 앞둔 12일 서울 중랑구 중랑장미공원에서 시민들이 장미터널길을 걷고 있다. 장미축제는 이달 15일부터 23일까지 열린다.
- 사회 포토뉴스
‘장미터널길’ 걷는 시민들
입력 2026.05.12 21:18
수정 2026.05.12 21:28펼치기/접기
제18회 중랑 서울장미축제 개막을 앞둔 12일 서울 중랑구 중랑장미공원에서 시민들이 장미터널길을 걷고 있다. 장미축제는 이달 15일부터 23일까지 열린다.
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제18회 중랑 서울장미축제 개막을 앞둔 12일 서울 중랑구 중랑장미공원에서 시민들이 장미터널길을 걷고 있다. 장미축제는 이달 15일부터 23일까지 열린다.
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